Войска с нашивками российской группы Вагнера были замечены в Венесуэле во время протестов после спорных результатов выборов в воскресенье. Это вызвало беспокойство относительно вмешательства россии во внутренние дела страны, передает УНН со ссылкой на Defence Blog.

Детали

Протесты вспыхнули в столице Венесуэлы на следующий день после того, как президент Николас Мадуро объявил о победе на выборах. Оппозиция опровергла заявление Мадуро как мошенническое, заявив, что после просмотра 73,2% подсчетов голосов их кандидат Эдмундо Гонсалес убедительно победил.

Сообщается, что Wagner Group, печально известная частная военная компания с историей подготовки солдат, сопровождения политиков и предполагаемых нарушений прав человека во всем мире, присутствовала в Венесуэле ранее. По данным Reuters, члены группы Вагнера были в Каракасе в 2019 году для обеспечения безопасности президента Мадуро после протестов против его режима. Группа также тренировала элитные боевые подразделения в Венесуэле.

Defence Blog отмечает, что Венесуэла и россия годами поддерживают тесные военные и экономические связи. россия является одним из крупнейших кредиторов правительства Венесуэлы, предоставив около 17 миллиардов долларов (15,6 миллиардов евро) кредитов Каракасу с 2006 года. Кроме того, россия стремится получить доступ к огромным запасам нефти Венесуэлы, крупнейших подтвержденных запасов в мире.

"Присутствие наемников Группы Вагнера в Венесуэле рассматривается как признак дальнейшей поддержки россией правительства Мадуро. Оппозиция и международные наблюдатели выразили тревогу относительно последствий участия иностранных наемников в политических и социальных беспорядках в Венесуэле", - говорится в сообщении.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщения о присутствии российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками вызывают беспокойство.

"Вызывают беспокойство сообщения о присутствии российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками. Куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию.

Это яркий пример бесстыдного вмешательства россии в дела других стран, а также ее привычной стратегии сеять хаос по всему миру", - написал Зеленский в соцсети Х.

По его словам, народ Венесуэлы переживает очень тяжелые времена. И единственный выход - это проведение мирных и демократических процедур, а не засылка убийц для дальнейшего обострения ситуации.

"Осуждаем применение силы против мирных протестующих и призываем всех уважать выбор народа. Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников", - резюмировал Президент Украины.

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