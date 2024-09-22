Землетрясение магнитудой 6 произошло в Аргентине
Киев • УНН
В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 6 на глубине 129 км. Информации о разрушениях или пострадавших нет, службы гражданской обороны готовы реагировать при необходимости.
В Аргентине произошло Землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает European-Mediterranean Seismological Centre, передает УНН.
Детали
Согласно данным EMSC, эпицентр землетрясения находился на глубине 129 км под поверхностью Земли. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Службы гражданской обороны следят за ситуацией и готовы к реагированию в случае необходимости.
Венесуела скасувала повноваження Бразилії представляти Аргентину8 сентября 2024, 02:42 • 88497 просмотров