Землетрясение магнитудой 6 произошло в Аргентине

В Аргентине произошло Землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает European-Mediterranean Seismological Centre, передает УНН.

Детали

Согласно данным EMSC, эпицентр землетрясения находился на глубине 129 км под поверхностью Земли. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Службы гражданской обороны следят за ситуацией и готовы к реагированию в случае необходимости.

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