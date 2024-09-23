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В Чилі стався землетрус магнітудою 5,8

В Чилі стався землетрус магнітудою 5,8

Київ • УНН

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У неділю в регіоні Кокімбо, Чилі, стався землетрус магнітудою 5,8. За даними EMSC, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 38 км.

У неділю, 22 вересня, в чилійському місті Кокімбо стався землетрус магнітудою 5,8, повідомив Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC). Про це пише УНН із посиланням на Reuters. 

Деталі

Землетрус стався на глибині 38 км (23,61 милі), повідомили в EMSC.

Про постраждалих та руйнування не повідомляється. 

Доповнення 

22 вересня повідомлялось, що в Аргентині зафіксовано землетрус магнітудою 6 на глибині 129 км.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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