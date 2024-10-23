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Прихід Ла-Нінья відкладається до листопада, Ель-Нінья може зберегтися до березня 2025 року

Київ • УНН

 • 106782 перегляди

Очікуваний перехід до Ла-Нінья в Тихому океані відкладається до листопада-грудня з імовірністю 60%. Ель-Нінья може зберегтися до березня 2025 року, що вплине на глобальні погодні умови.

Прихід Ла-Нінья відкладається до листопада, Ель-Нінья може зберегтися до березня 2025 року

Очікувалося, що кліматичне явище розвинеться в Тихому океані кілька місяців тому, але зараз синоптики передбачають ймовірність наступу Ла-Ніньї не раніше листопада. Цієї зими, найімовірніше, спостерігатиметься явище помірної сили.

Пише УНН із посиланням на New Scientist та Еuronews.

Очікуваний перехід до прохолодних умов Ла-Нінья в Тихому океані відкладається. Синоптики підтверджують, що поки йдеться про обмежений вплив кліматичної моделі на середню температуру в світі.

Я не знаю, чому процес сповільнився. Якби хтось знав, ми могли б це передбачити 

- каже Мішель Л'Оре з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Відповідно до інформації NOAA, Ла-Нінья очікується листопаді-грудні з імовірністю 60%.

Прогнози на підставі моделі IRI (Міжнародного дослідницького інституту) вказують на збереження нейтральної обстановки в цей період. При цьому наголошується, що явище Ель-Нінья може зберегтися до березня майбутнього року.

Довідка

Ель-Ніньйо та Ла-Нінья є частинами кліматичного явища, відомого як Північно-Південний коливання (ENSO). Це великомасштабне океансько-атмосферне явище, що виникає внаслідок аномальних коливань температури поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану.

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Ла-Нінья приносить прохолодну та вологу погоду. Тому її прихід позитивно очікують у різних регіонах, таких як Південна Африка, Південно-Східна Азія та Австралія.

Ель-Ніньо - це феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, вын означає сильну спеку. Іспанською Ель-Ніньо означає "Маленький хлопчик".

Південноамериканські рибалки вперше помітили періоди надзвичайно теплої води в Тихому океані в 1600-х роках. Повна назва, яку вони використовували, - Ель-Ніньо де Навідад, оскільки пік Ель-Ніньо зазвичай досягає приблизно в грудні.

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І Ла-Нінья, і Ель-Ніньо можуть впливати на глобальні погодні умови, зокрема й на погоду в Європі, хоча їхній вплив може сильно відрізнятися залежно від того, наскільки далеко від Тихого океану розташований той чи інший регіон.

Доповнення

Щодо Ла-Нінья, - згідно з новим прогнозом, очікується, що вплив явища на врожай 2024/25 року буде обмеженим.

Наприклад, у Бразилії не очікується серйозних втрат. Навпаки, очікується, що з грудня дощі стануть регулярнішими, що піде на користь вологості ґрунту.

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Для Бразилії класичними наслідками Ла-Нінья є:

Збільшення кількості опадів на півночі та північному сході;

Суха погода в центрі і на півдні, з більш нерегулярними дощами;

Тенденція до більш сухої погоди на півдні;

Більш сприятливі умови для проникнення холодних повітряних мас у Бразилію, що спричиняють великі температурні коливання.

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