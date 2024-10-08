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Рада приняла закон об основных принципах государственной климатической политики

Рада приняла закон об основных принципах государственной климатической политики

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 10:17  •  5141 просмотра

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Верховная Рада Украины приняла законопроект #11310 об основных принципах государственной климатической политики. Закон будет способствовать стратегическому планированию, интеграции климатических вопросов и выполнению международных обязательств Украины.

Во вторник, 8 октября, Верховная Рада Украины одобрила в целом законопроект #11310 закон об основных принципах государственной климатической политики. Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Рада  одобрила в целом #11310 закон об основных принципах государственной климатической политики. «ЗА» - 284

- пишет нардеп 

Он также отметил, что этот закон - часть выполнения маяка по Ukraine Facility Plan.

Украина завершила выполнение двух индикаторов Ukraine Facility в сферах энергетики и человеческого капитала2 октября 2024, 12:04 • 14303 просмотра

Дополнение

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявили, что  законопроект «Об основных принципах государственной климатической политики» поможет с переходом  от стратегии к действиям по развитию архитектуры климатического управления, адаптации к изменению климата, применению климатических финансовых инструментов и послевоенного восстановления Украины. 

Также принятие  законопроекта будет способствовать:

  • стратегическому планированию и реализации целей государственной климатической политики;
  • интеграции климатических вопросов в другие сферы государственной политики, то есть обеспечение кроссекторальности;
  • выполнению евроинтеграционных и международных обязательств Украины в сфере изменения климата;
  • синхронизации национального законодательства с правом ЕС.

Напомним,

Украина представила проект Национального плана по энергетике и климату, который синхронизирует национальные энергетические и климатические обязательства с Европейским зеленым курсом.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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