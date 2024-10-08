Рада приняла закон об основных принципах государственной климатической политики
Киев • УНН
Верховная Рада Украины приняла законопроект #11310 об основных принципах государственной климатической политики. Закон будет способствовать стратегическому планированию, интеграции климатических вопросов и выполнению международных обязательств Украины.
Во вторник, 8 октября, Верховная Рада Украины одобрила в целом законопроект #11310 закон об основных принципах государственной климатической политики. Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Рада одобрила в целом #11310 закон об основных принципах государственной климатической политики. «ЗА» - 284
Он также отметил, что этот закон - часть выполнения маяка по Ukraine Facility Plan.
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Дополнение
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявили, что законопроект «Об основных принципах государственной климатической политики» поможет с переходом от стратегии к действиям по развитию архитектуры климатического управления, адаптации к изменению климата, применению климатических финансовых инструментов и послевоенного восстановления Украины.
Также принятие законопроекта будет способствовать:
- стратегическому планированию и реализации целей государственной климатической политики;
- интеграции климатических вопросов в другие сферы государственной политики, то есть обеспечение кроссекторальности;
- выполнению евроинтеграционных и международных обязательств Украины в сфере изменения климата;
- синхронизации национального законодательства с правом ЕС.
Напомним,
Украина представила проект Национального плана по энергетике и климату, который синхронизирует национальные энергетические и климатические обязательства с Европейским зеленым курсом.