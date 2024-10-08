Рада схвалила закон про основні засади державної кліматичної політики
Київ • УНН
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт #11310 про основні засади державної кліматичної політики. Закон сприятиме стратегічному плануванню, інтеграції кліматичних питань та виконанню міжнародних зобов'язань України.
У вівторок, 8 жовтня, Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт #11310 закон про основні засади державної кліматичної політики. Про це заявив народний депутат України Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
Рада схвалила в цілому #11310 закон про основні засади державної кліматичної політики. "ЗА" - 284
Він також наголосив, що цей закон - частина виконання маяка по Ukraine Facility Plan.
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Доповнення
В Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України заявили, що законопроєкт "Про основні засади державної кліматичної політики" допоможе з переходом від стратегії до дій із розбудови архітектури кліматичного урядування, адаптації до зміни клімату, застосування кліматичних фінансових інструментів і повоєнного відновлення України.
Також прийняття законопроєкту сприятиме:
- стратегічному плануванню та реалізації цілей державної кліматичної політики;
- інтеграції кліматичних питань в інші сфери державної політики, тобто забезпечення кроссекторальності;
- виконанню євроінтеграційних та міжнародних зобов’язань України у сфері зміни клімату;
- синхронізації національного законодавства з правом ЄС.
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