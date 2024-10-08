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Рада схвалила закон про основні засади державної кліматичної політики

Рада схвалила закон про основні засади державної кліматичної політики

Київ • УНН

 • 10425 перегляди

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт #11310 про основні засади державної кліматичної політики. Закон сприятиме стратегічному плануванню, інтеграції кліматичних питань та виконанню міжнародних зобов'язань України.

У вівторок, 8 жовтня, Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт #11310 закон про основні засади державної кліматичної політики. Про це заявив народний депутат України Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Рада  схвалила в цілому #11310 закон про основні засади державної кліматичної політики. "ЗА" - 284

- пише нардеп. 

Він також наголосив, що цей закон - частина виконання маяка по Ukraine Facility Plan.

Україна завершила виконання двох індикаторів Ukraine Facility у сферах енергетики та людського капіталу02.10.24, 15:04 • 14656 переглядiв

Доповнення

В Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України заявили, що  законопроєкт "Про основні засади державної кліматичної політики" допоможе з переходом  від стратегії до дій із розбудови архітектури кліматичного урядування, адаптації до зміни клімату, застосування кліматичних фінансових інструментів і повоєнного відновлення України. 

Також прийняття  законопроєкту сприятиме:

  • стратегічному плануванню та реалізації цілей державної кліматичної політики;
  • інтеграції кліматичних питань в інші сфери державної політики, тобто забезпечення кроссекторальності;
  • виконанню євроінтеграційних та міжнародних зобов’язань України у сфері зміни клімату;
  • синхронізації національного законодавства з правом ЄС.

Нагадаємо

Україна представила проєкт Національного плану з енергетики та клімату, який синхронізує національні енергетичні та кліматичні зобов'язання з Європейським зеленим курсом.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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