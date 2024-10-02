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Україна завершила виконання двох індикаторів Ukraine Facility у сферах енергетики та людського капіталу

Україна завершила виконання двох індикаторів Ukraine Facility у сферах енергетики та людського капіталу

Київ • УНН

 • 14656 перегляди

Триває виконання плану Ukraine Facility, спрямованого на покращення ситуації в енергетиці та сфері людського капіталу. В рамках плану Кабмін затвердив Стратегію демографічного розвитку та погодив технічне завдання для інформаційної системи НКРЕКП

Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року та погодив технічне завдання для розробки інформаційної системи НКРЕКП, що є частиною виконання Плану Ukraine Facility. Про це УНН пише з посиланням на Мінекономіки.

Ще два важливі індикатори плану України в рамках Ukraine Facility прийняті цього тижня. Вони націлені на покращення ситуації в пріоритетних для держави галузях: енергетичній та людського капіталу

- сказав перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Демографічна стратегія України на період до 2040 року передбачає конкретні заходи для вирішення ключових питань у сфері людського капіталу, таких як:

  • покращення показників народжуваності;
  • зменшення рівня передчасної смертності;
  • подолання негативних міграційних тенденцій, зокрема шляхом повернення українців з-за кордону;
  • активізація максимальної кількості працездатних громадян на ринку праці;
  • сприяння активному довголіттю;
  • створення інфраструктурних і безпекових умов для покращення демографічної ситуації.

Також погоджено технічне завдання для створення інформаційної системи, яка забезпечить роботу регулятора (НКРЕКП). Ця система дозволить інтегруватися з ринковими операторами, платформами інсайдерської інформації та адміністраторами передачі даних, що допоможе виявляти випадки зловживань на ринку. 

Технічне завдання є частиною індикатора, пов'язаного з впровадженням регламенту REMIT — європейських правил для запобігання маніпуляціям на оптових енергетичних ринках. 

Нагадаємо

Україна виконала вже п'ять індикаторів Плану України для Ukraine Facility з дев'яти, які повинна була цього кварталу, - ще три індикатори виконано завдяки голосуванню Верховної Ради.

Уряд затвердив стратегію демографічного розвитку: передбачає, що до 2051 року населення може скоротитися до 25 мільйонів02.10.24, 13:37 • 12449 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика

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