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Уряд затвердив стратегію демографічного розвитку: передбачає, що до 2051 року населення може скоротитися до 25 мільйонів

Уряд затвердив стратегію демографічного розвитку: передбачає, що до 2051 року населення може скоротитися до 25 мільйонів

Київ • УНН

 • 12449 перегляди

Стратегія визначає демографічні загрози та шляхи їх подолання в Україні. Мета - забезпечити демографічне зростання, зберегти людський капітал і створити умови для повернення українців, які вимушено залишили країну.

Кабінет міністрів затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року, повідомили у Мінсоцполітики. У доступному на сайті уряду документі міститься прогноз Інституту демографії та проблем якості життя НАН, що до 2051 року населення України може становити 25,2 мільйона людей, пише УНН.

Деталі

"Уряд затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року, розроблену Міністерством соціальної політики за підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine. До її напрацювання були залучені фахівці Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, міжнародні партнери, експерти з демографії з різних країн", - вказали у Мінсоцполітики.

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Як зазначили у міністерстві, це документ, який "визначає демографічні загрози для розвитку України, шляхи їх подолання і відповідає на основні виклики, що стоять перед нами через вплив війни та міграції". Це, як повідомляється, також один із індикаторів виконання Плану України з реалізації ініціативи ЄС Ukraine Facility, "націлений на покращення ситуації на ринку праці і рівня життя українців".

"Загальна мета Стратегії - забезпечити демографічне зростання, зберегти людський капітал і створити умови для повернення мільйонів українців, які вимушено залишили Батьківщину", - ідеться у повідомленні.

Згідно з документом, "з урахуванням... викликів і загроз, дія яких продовжуватиметься і після завершення бойових дій або припинення чи скасування воєнного стану в Україні, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року - до 25,2 млн осіб".

Повідомляється при цьому, що прогнозування чисельності населення ускладнюється через відсутність необхідних статистичних даних, зокрема через неможливість обліку демографічних показників на тимчасово окупованих територіях, багатоваріантність сценаріїв перебігу воєнних подій.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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