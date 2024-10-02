Уряд затвердив стратегію демографічного розвитку: передбачає, що до 2051 року населення може скоротитися до 25 мільйонів
Київ • УНН
Стратегія визначає демографічні загрози та шляхи їх подолання в Україні. Мета - забезпечити демографічне зростання, зберегти людський капітал і створити умови для повернення українців, які вимушено залишили країну.
Кабінет міністрів затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року, повідомили у Мінсоцполітики. У доступному на сайті уряду документі міститься прогноз Інституту демографії та проблем якості життя НАН, що до 2051 року населення України може становити 25,2 мільйона людей, пише УНН.
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"Уряд затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року, розроблену Міністерством соціальної політики за підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine. До її напрацювання були залучені фахівці Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, міжнародні партнери, експерти з демографії з різних країн", - вказали у Мінсоцполітики.
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Як зазначили у міністерстві, це документ, який "визначає демографічні загрози для розвитку України, шляхи їх подолання і відповідає на основні виклики, що стоять перед нами через вплив війни та міграції". Це, як повідомляється, також один із індикаторів виконання Плану України з реалізації ініціативи ЄС Ukraine Facility, "націлений на покращення ситуації на ринку праці і рівня життя українців".
"Загальна мета Стратегії - забезпечити демографічне зростання, зберегти людський капітал і створити умови для повернення мільйонів українців, які вимушено залишили Батьківщину", - ідеться у повідомленні.
Згідно з документом, "з урахуванням... викликів і загроз, дія яких продовжуватиметься і після завершення бойових дій або припинення чи скасування воєнного стану в Україні, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року - до 25,2 млн осіб".
Повідомляється при цьому, що прогнозування чисельності населення ускладнюється через відсутність необхідних статистичних даних, зокрема через неможливість обліку демографічних показників на тимчасово окупованих територіях, багатоваріантність сценаріїв перебігу воєнних подій.
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