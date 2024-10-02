Правительство утвердило стратегию демографического развития: предусматривает, что к 2051 году население может сократиться до 25 миллионов

Кабинет министров утвердил Стратегию демографического развития Украины до 2040 года, сообщили в Минсоцполитики. В доступном на сайте правительства документе содержится прогноз Института демографии и проблем качества жизни НАН, что к 2051 году население Украины может составить 25,2 миллиона человек, пишет УНН.

Детали

«Правительство утвердило Стратегию демографического развития Украины до 2040 года, разработанную Министерством социальной политики при поддержке Фонда народонаселения ООН в Украине - UNFPA Ukraine. К ее наработке были привлечены специалисты Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, международные партнеры, эксперты по демографии из разных стран», - указали в Минсоцполитики.

Как отметили в министерстве, это документ, который «определяет демографические угрозы для развития Украины, пути их преодоления и отвечает на основные вызовы, стоящие перед нами из-за влияния войны и миграции». Это, как сообщается, также один из индикаторов выполнения Плана Украины по реализации инициативы ЕС Ukraine Facility, «нацеленный на улучшение ситуации на рынке труда и уровня жизни украинцев».

«Общая цель Стратегии - обеспечить демографический рост, сохранить человеческий капитал и создать условия для возвращения миллионов украинцев, которые вынужденно покинули Родину», - говорится в сообщении.

Согласно документу, «с учетом... вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий или прекращения или отмены военного положения в Украине, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году - до 25,2 млн человек».

Сообщается при этом, что прогнозирование численности населения усложняется из-за отсутствия необходимых статистических данных, в частности из-за невозможности учета демографических показателей на временно оккупированных территориях, многовариантности сценариев течения военных событий.

«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу