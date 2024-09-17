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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 15:32  •  2163 просмотра

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Исследование показывает, что 80% украинской молодежи желает уехать за границу. Однако эксперт по демографии объясняет, почему эти данные не отражают реальную ситуацию и призывает сосредоточиться на тенденциях.

Согласно исследованию, проведенному Центром социальных изменений и поведенческой экономики, около 80% украинской молодежи выражают желание уехать за границу. Однако, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова указывает на то, что такие результаты не всегда отражают реальную картину, ведь желание уехать не всегда превращается в реальную эмиграцию. Об этом она рассказала в комментарии журналисту УНН.

Согласно исследованию Центра социальных изменений и поведенческой экономики «Отцовство и рождаемость» отмечается, что 80% украинской молодежи хотят уехать за границу

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова рассказала, почему такие цифры - не соответствуют действительности.

На вопрос можно ли заставить молодежь остаться и какие шаги для этого может сделать государство она ответила:

«Мы не можем влиять на желание молодежи уехать и дело не в государстве. Нельзя спрашивать людей о том, чего они точно не знают. Поймите, когда спрашивают молодого человека, хочет ли он уехать, учиться на Западе - конечно же, что хочет. Вот и все».

По ее словам, между тем, когда вы задаете подобные вопросы и хотя бы первым шагом к тому, чтобы молодежь выехала есть большая разница.

Такие показатели были и до начала полномасштабного вторжения. Тогда, я задаю вопрос, сколько из ты «желающих» получили паспорта за границей. Не нужно акцентировать на этом внимание

- добавила она.

Либанова отметила, что стоит смотреть именно на тенденцию, ведь она покажет, действительно ли количество молодых людей хочет уехать.

В последнее время, во всех социологических исследованиях я опираюсь исключительно на тенденцию. Меня не волнует, или там 70% или 50%. Меня волнует как идет тенденция. Если после условных 50% стало 60%, а затем 70% и так далее. Если будет такой рост, то тогда надо думать в чем дело

- рассказала директор Института демографии и социальных исследований.

Напомним,

В 2023 году страны ЕС выдали более 3,7 миллиона видов на жительство для граждан других государств, среди них 307 313 разрешений для украинцев.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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