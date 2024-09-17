«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
Киев • УНН
Исследование показывает, что 80% украинской молодежи желает уехать за границу. Однако эксперт по демографии объясняет, почему эти данные не отражают реальную ситуацию и призывает сосредоточиться на тенденциях.
Согласно исследованию, проведенному Центром социальных изменений и поведенческой экономики, около 80% украинской молодежи выражают желание уехать за границу. Однако, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова указывает на то, что такие результаты не всегда отражают реальную картину, ведь желание уехать не всегда превращается в реальную эмиграцию. Об этом она рассказала в комментарии журналисту УНН.
Согласно исследованию Центра социальных изменений и поведенческой экономики «Отцовство и рождаемость» отмечается, что 80% украинской молодежи хотят уехать за границу
Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова рассказала, почему такие цифры - не соответствуют действительности.
На вопрос можно ли заставить молодежь остаться и какие шаги для этого может сделать государство она ответила:
«Мы не можем влиять на желание молодежи уехать и дело не в государстве. Нельзя спрашивать людей о том, чего они точно не знают. Поймите, когда спрашивают молодого человека, хочет ли он уехать, учиться на Западе - конечно же, что хочет. Вот и все».
По ее словам, между тем, когда вы задаете подобные вопросы и хотя бы первым шагом к тому, чтобы молодежь выехала есть большая разница.
Такие показатели были и до начала полномасштабного вторжения. Тогда, я задаю вопрос, сколько из ты «желающих» получили паспорта за границей. Не нужно акцентировать на этом внимание
Либанова отметила, что стоит смотреть именно на тенденцию, ведь она покажет, действительно ли количество молодых людей хочет уехать.
В последнее время, во всех социологических исследованиях я опираюсь исключительно на тенденцию. Меня не волнует, или там 70% или 50%. Меня волнует как идет тенденция. Если после условных 50% стало 60%, а затем 70% и так далее. Если будет такой рост, то тогда надо думать в чем дело
Напомним,
В 2023 году страны ЕС выдали более 3,7 миллиона видов на жительство для граждан других государств, среди них 307 313 разрешений для украинцев.