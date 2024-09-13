Країни ЄС у 2023 році видали понад 3,7 млн дозволів на проживання, українці отримали їх найбільше
Київ • УНН
У 2023 році країни ЄС видали понад 3,7 млн дозволів на проживання для іноземців. Українці отримали найбільше - 307 313 дозволів, за ними йдуть білоруси та індійці.
У 2023 році країни ЄС видали понад 3,7 мільйона дозволів на проживання для громадян інших держав, серед них 307 313 дозволів для українців, передає УНН з Deutsche Welle.
Згідно з даними Євростату, у 2023 році було видано понад 3,7 мільйона дозволів на проживання для громадян інших країн.
На першому місці за кількістю виданих дозволів серед громадян інших країн опинилися українці, які отримали 307 313 дозволів на проживання.
На другому місці – білоруси з 281 279 дозволами, а третю позицію зайняли громадяни Індії - 207 966 дозволів.
росіяни опинилися на сьомому місці, отримавши 115 651 перший дозвіл на проживання у країнах ЄС.
Серед країн ЄС, які видали найбільше перших дозволів на проживання, лідирують Польща (642 789), Німеччина (586 144) та Іспанія (548 697). Що стосується росіян, найбільше дозволів їм видали Німеччина, Іспанія та Кіпр.
Нагадаємо
В Естонії змінюють умови виплати компенсації на оренду житла для українських біженців. З цієї середи, 11 вересня, Департамент соціального страхування країни надаватиме одноразову допомогу на оренду житла тільки тим українським біженцям, які прибули до Естонії нещодавно.