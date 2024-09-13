Страны ЕС в 2023 году выдали более 3,7 млн видов на жительство, украинцы получили их больше всего

В 2023 году страны ЕС выдали более 3,7 миллиона видов на жительство для граждан других государств, среди них 307 313 разрешений для украинцев, передает УНН с Deutsche Welle.

Согласно данным Евростата, в 2023 году было выдано более 3,7 миллиона видов на жительство для граждан других стран.

На первом месте по количеству выданных разрешений среди граждан других стран оказались украинцы, которые получили 307 313 разрешений на проживание.

На втором месте - белорусы с 281 279 разрешениями, а третью позицию заняли граждане Индии - 207 966 разрешений.

россияне оказались на седьмом месте, получив 115 651 первый вид на жительство в странах ЕС.

Среди стран ЕС, которые выдали больше всего первых видов на жительство, лидируют Польша (642 789), Германия (586 144) и Испания (548 697). Что касается россиян, больше всего разрешений им выдали Германия, Испания и Кипр.

Напомним

В Эстонии меняют условия выплаты компенсации на аренду жилья для украинских беженцев. С этой среды, 11 сентября, Департамент социального страхования страны будет предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые прибыли в Эстонию недавно.