Украина завершила выполнение двух индикаторов Ukraine Facility в сферах энергетики и человеческого капитала

Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию демографического развития до 2040 года и согласовал техническое задание для разработки информационной системы НКРЭКУ, что является частью выполнения Плана Ukraine Facility. Об этом УНН пишет с ссылкой на Минэкономики.

Еще два важных индикатора плана Украины в рамках Ukraine Facility приняты на этой неделе. Они нацелены на улучшение ситуации в приоритетных для государства отраслях: энергетической и человеческого капитала - сказал первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Демографическая стратегия Украины на период до 2040 года предусматривает конкретные меры для решения ключевых вопросов в сфере человеческого капитала, таких как:

улучшение показателей рождаемости;

уменьшение уровня преждевременной смертности;

преодоление негативных миграционных тенденций, в частности путем возвращения украинцев из-за рубежа;

активизация максимального количества трудоспособных граждан на рынке труда;

содействие активному долголетию;

создание инфраструктурных и безопасных условий для улучшения демографической ситуации.

Также согласовано техническое задание для создания информационной системы, которая обеспечит работу регулятора (НКРЭКУ). Эта система позволит интегрироваться с рыночными операторами, платформами инсайдерской информации и администраторами передачи данных, что поможет выявлять случаи злоупотреблений на рынке.

Техническое задание является частью индикатора, связанного с внедрением регламента REMIT - европейских правил для предотвращения манипуляций на оптовых энергетических рынках.

Напомним

Украина выполнила уже пять индикаторов Плана Украины для Ukraine Facility из девяти, которые должна была в этом квартале, - еще три индикатора выполнены благодаря голосованию Верховной Рады.

Правительство утвердило стратегию демографического развития: предусматривает, что к 2051 году население может сократиться до 25 миллионов