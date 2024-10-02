Украина завершила выполнение двух индикаторов Ukraine Facility в сферах энергетики и человеческого капитала
Киев • УНН
Продолжается выполнение плана Ukraine Facility, направленного на улучшение ситуации в энергетике и сфере человеческого капитала. В рамках плана Кабмин утвердил Стратегию демографического развития и согласовал техническое задание для информационной системы НКРЭКУ
Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию демографического развития до 2040 года и согласовал техническое задание для разработки информационной системы НКРЭКУ, что является частью выполнения Плана Ukraine Facility. Об этом УНН пишет с ссылкой на Минэкономики.
Еще два важных индикатора плана Украины в рамках Ukraine Facility приняты на этой неделе. Они нацелены на улучшение ситуации в приоритетных для государства отраслях: энергетической и человеческого капитала
Демографическая стратегия Украины на период до 2040 года предусматривает конкретные меры для решения ключевых вопросов в сфере человеческого капитала, таких как:
- улучшение показателей рождаемости;
- уменьшение уровня преждевременной смертности;
- преодоление негативных миграционных тенденций, в частности путем возвращения украинцев из-за рубежа;
- активизация максимального количества трудоспособных граждан на рынке труда;
- содействие активному долголетию;
- создание инфраструктурных и безопасных условий для улучшения демографической ситуации.
Также согласовано техническое задание для создания информационной системы, которая обеспечит работу регулятора (НКРЭКУ). Эта система позволит интегрироваться с рыночными операторами, платформами инсайдерской информации и администраторами передачи данных, что поможет выявлять случаи злоупотреблений на рынке.
Техническое задание является частью индикатора, связанного с внедрением регламента REMIT - европейских правил для предотвращения манипуляций на оптовых энергетических рынках.
Напомним
Украина выполнила уже пять индикаторов Плана Украины для Ukraine Facility из девяти, которые должна была в этом квартале, - еще три индикатора выполнены благодаря голосованию Верховной Рады.
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