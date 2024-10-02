Украина завершила выполнение двух индикаторов Ukraine Facility в сферах энергетики и человеческого капитала

ukenru
В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
  •  1017 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
  •  13558 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
  •  50655 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Эксклюзив
Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
  •  76724 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Эксклюзив
Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
  •  83517 просмотра

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Эксклюзив
Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики
  •  98376 просмотра

Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее
  •  100128 просмотра

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

Эксклюзив
Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
  •  115872 просмотра

Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

Эксклюзив
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
1 октября 2024, 10:46  •  173688 просмотра

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Эксклюзив
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
1 октября 2024, 10:28  •  176566 просмотра

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

  •  108073 просмотра
Израиль нанес авиаудары по Бейруту в ответ на атаку Ирана

Израиль нанес авиаудары по Бейруту в ответ на атаку Ирана

  •  88761 просмотра
США перехватили ракеты Ирана, запущенные в сторону Израиля

США перехватили ракеты Ирана, запущенные в сторону Израиля

  •  21670 просмотра
Дроны атаковали Николаевскую область: обошлось без пострадавших

Дроны атаковали Николаевскую область: обошлось без пострадавших

  •  18405 просмотра
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

  •  67358 просмотра
публикации
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

  •  67358 просмотра
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

1 октября 2024, 10:46  •  173688 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

1 октября 2024, 10:28  •  176566 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

1 октября 2024, 06:30  •  165828 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

1 октября 2024, 05:05  •  159178 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

  •  108073 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

  •  76669 просмотра
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

1 октября 2024, 03:03  •  116369 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

30 сентября 2024, 17:46  •  103347 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  118641 просмотра
Актуальное
Украина завершила выполнение двух индикаторов Ukraine Facility в сферах энергетики и человеческого капитала

Украина завершила выполнение двух индикаторов Ukraine Facility в сферах энергетики и человеческого капитала

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 12:04  •  4445 просмотра

Read in English

Продолжается выполнение плана Ukraine Facility, направленного на улучшение ситуации в энергетике и сфере человеческого капитала. В рамках плана Кабмин утвердил Стратегию демографического развития и согласовал техническое задание для информационной системы НКРЭКУ

Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию демографического развития до 2040 года и согласовал техническое задание для разработки информационной системы НКРЭКУ, что является частью выполнения Плана Ukraine Facility. Об этом УНН пишет с ссылкой на Минэкономики.

Еще два важных индикатора плана Украины в рамках Ukraine Facility приняты на этой неделе. Они нацелены на улучшение ситуации в приоритетных для государства отраслях: энергетической и человеческого капитала

- сказал первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Демографическая стратегия Украины на период до 2040 года предусматривает конкретные меры для решения ключевых вопросов в сфере человеческого капитала, таких как:

  • улучшение показателей рождаемости;
  • уменьшение уровня преждевременной смертности;
  • преодоление негативных миграционных тенденций, в частности путем возвращения украинцев из-за рубежа;
  • активизация максимального количества трудоспособных граждан на рынке труда;
  • содействие активному долголетию;
  • создание инфраструктурных и безопасных условий для улучшения демографической ситуации.

Также согласовано техническое задание для создания информационной системы, которая обеспечит работу регулятора (НКРЭКУ). Эта система позволит интегрироваться с рыночными операторами, платформами инсайдерской информации и администраторами передачи данных, что поможет выявлять случаи злоупотреблений на рынке. 

Техническое задание является частью индикатора, связанного с внедрением регламента REMIT - европейских правил для предотвращения манипуляций на оптовых энергетических рынках. 

Напомним

Украина выполнила уже пять индикаторов Плана Украины для Ukraine Facility из девяти, которые должна была в этом квартале, - еще три индикатора выполнены благодаря голосованию Верховной Рады.

Правительство утвердило стратегию демографического развития: предусматривает, что к 2051 году население может сократиться до 25 миллионов2 октября 2024, 10:37 • 8247 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика