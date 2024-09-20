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Україна виконала 5 з 9 запланованих на квартал індикаторів плану для Ukraine Facility - Мінекономіки

Україна виконала 5 з 9 запланованих на квартал індикаторів плану для Ukraine Facility - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 14353 перегляди

Верховна Рада ухвалила закони, що виконують 3 індикатори Плану України для Ukraine Facility. Загалом виконано 5 з 9 запланованих на квартал індикаторів, ще один очікує зарахування, 3 на фінальній стадії.

Україна виконала вже п'ять індикаторів Плану України для Ukraine Facility з дев'яти, які повинна була цього кварталу, - ще три індикатори виконано завдяки голосуванню Верховної Ради, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Верховна Рада України підтримала низку важливих євроінтеграційних законів, кожен з яких є індикатором виконання Плану України з реалізації ініціативи ЄС Ukraine Facility", - повідомили у Мінекономіки.

Парламентарі проголосували за спрощення підтримки агросектора, приватизацію держбанків та реформу у сфері банкрутства.

Цього тижня Верховна Рада ухвалила 3 важливі індикатори Плану України в межах Ukraine Facility. Зокрема ухвалені закони сприятимуть цифровізації аграрного сектору, залученню інвестицій в банківську сферу, а також вдосконаленню процедури банкрутства з фокусом на збереження платоспроможності позичальників

- зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

"Загалом, цього кварталу Україна мала виконати девʼять індикаторів Плану, з яких успішно виконано вже пʼять. Робота завершена по ще одному індикатору, який очікує на зарахування, інші три - на фінальній стадії виконання", - наголосили у Мінекономіки.

Україна оприлюднила план для програми ЄС Ukraine Facility: передбачає 69 реформ20.03.24, 16:52 • 23805 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
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