Украина выполнила 5 из 9 запланированных на квартал индикаторов плана для Ukraine Facility - Минэкономики

Украина выполнила уже пять индикаторов Плана Украины для Ukraine Facility из девяти, которые должна была в этом квартале, - еще три индикатора выполнены благодаря голосованию Верховной Рады, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Верховная Рада Украины поддержала ряд важных евроинтеграционных законов, каждый из которых является индикатором выполнения Плана Украины по реализации инициативы ЕС Ukraine Facility», - сообщили в Минэкономики.

Парламентарии проголосовали за упрощение поддержки агросектора, приватизацию госбанков и реформу в сфере банкротства.

На этой неделе Верховная Рада приняла 3 важных индикатора Плана Украины в рамках Ukraine Facility. В частности принятые законы будут способствовать цифровизации аграрного сектора, привлечению инвестиций в банковскую сферу, а также совершенствованию процедуры банкротства с фокусом на сохранение платежеспособности заемщиков - отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

«В целом, в этом квартале Украина должна была выполнить девять индикаторов Плана, из которых успешно выполнены уже пять. Работа завершена по еще одному индикатору, который ожидает зачисления, остальные три - на финальной стадии выполнения», - отметили в Минэкономики.

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