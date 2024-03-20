Украина обнародовала план для программы ЕС Ukraine Facility: предусматривает 69 реформ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  10323 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  26002 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  109034 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  126453 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  131151 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127034 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124877 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  230019 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142884 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134599 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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Украина обнародовала план из 69 реформ, в том числе в экономическом, судебном и финансовом секторах, на выполнение программы ЕС "Украинский фонд", направленной на ускорение интеграции Украины в Европейский Союз.

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ЕС напомнил, что прогресс Украины на пути к членству в ЕС будет зависеть от ее собственных заслуг и способности ЕС принимать новых членов, признавая при этом преданность Украины и ее прогресс, несмотря на войну.

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Двух мужчин, которые планировали умышленное убийство судьи районного суда Черкасской области, задержали с оружием, боеприпасами и другими предметами, указывающими на их намерения совершить преступление.

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Совет ассоциации Украина-ЕС решительно осудил проведение россией "президентских выборов" на оккупированных украинских территориях и подтвердил свою поддержку украинской Формулы мира.

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Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией - Зеленский

Зеленский обсудил с премьер-министром Индии укрепление торгово-экономических отношений, в частности аграрный экспорт, сотрудничество в авиационной отрасли, торговлю фармацевтической и промышленной продукцией.

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Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией - Зеленский

В Греции возле острова Псатура упал в море истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС Греции упал в море вблизи острова Псатура во время тренировочного полета, пилоту удалось спастись воспользовавшись системой катапультирования.

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В Греции возле острова Псатура упал в море истребитель F-16