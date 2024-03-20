Украина обнародовала план для программы ЕС Ukraine Facility: предусматривает 69 реформ

Министерство экономики Украины опубликовало текст Плана для реализации программы Ukraine Facility Европейского Союза, предусматривающий проведение 69 реформ, в частности, в экономическом секторе, судебной системе, финансовых рынках и т.д.

Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

Министерство экономики Украины опубликовало текст Плана для реализации программы Ukraine Facility Европейского Союза. Общую координацию подготовки Плана осуществляла команда Министерства. Согласно плану, в течение 2024-2027 годов Министерство экономики выполнит в целом 27 индикаторов, в том числе 4 инвестиционных индикатора, говорится в сообщении.

Как рассказала министр экономики Юлия Свириденко, заложенные в план индикаторы и реформы будут способствовать общему экономическому росту, развитию бизнес-климата, культуры предпринимательства, а также ускорят процесс интеграции Украины в Европейский Союз.

Непосредственно команда Министерства экономики будет заниматься изменениями для улучшения управления государственной собственностью, развития человеческого капитала и бизнес-среды, а также приоритетных секторов экономики - добавила Свириденко.

В этом году Минэкономики должно выполнить 7 индикаторов, среди которых - разработка и утверждение Интегрированного национального плана по энергетике и климату, оптимизация управления государственной собственностью, общее улучшение бизнес-среды, а также развитие приоритетных отраслей.

Отмечается, что план в целом предусматривает 69 реформ, которые включают 16 инвестиционных индикаторов. В частности, предполагается реформы государственного управления, управления государственными финансами, реформа судебной системы, борьба с коррупцией и отмыванием средств. Предусматриваются экономические реформы, предусматривающие реформирование финансовых рынков, управление государственными активами, человеческого капитала, бизнес-среды, а также реформа децентрализации и региональной политики.

Кроме того, предполагается реформы в энергетическом и агропродовольственном секторе, транспорте, цифровая трансформация, зеленый переход и охрана окружающей среды.

Напомним,

Правительство Украины одобрило план реформ для получения помощи по четырехлетней программе ЕС на 50 млрд евро. План подан в Европейскую комиссию для дальнейшего одобрения и полноценного запуска.