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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
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Украина передала ЕС план реформ для программы на 50 млрд евро, ожидает его одобрения - Шмыгаль
Украина подала в Европейскую комиссию утвержденный правительством план для 4-летней программы поддержки ЕС на сумму 50 миллиардов евро, ожидая его одобрения и полноценного запуска, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в Брюссель.
путин не сможет избежать правосудия за преступления в Украине - глава МУС
Новоизбранный президент МУС Томоко Акане твердо верит, что президент россии владимир путин, на арест которого МУС выдал ордер в прошлом году, в конце концов предстанет перед судом и понесет ответственность за военные преступления в Украине.
Под Киевом грузовик протаранил легковушку: погибла женщина
В Бориспольском районе Киевской области грузовик на скорости протаранил легковой автомобиль, в результате чего погибла 63-летняя пассажирка легковушки.
В Rheinmetall заявили, что Европа должна разработать свой аналог системы ПВО "Железный купол" - FT
Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, считает, что Европа должна создать собственную версию израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол".
Удар рф по Харькову: на месте "прилета" возник пожар, есть пострадавшие - мэр
Российский удар вызвал крупный пожар в Харькове, точное количество пострадавших и степень ранений устанавливается.
Почти 15 тысяч украинцев получили микрогранты на развитие собственного дела
Почти 15 000 украинских предпринимателей получили 3,5 млрд грн грантовой поддержки от государства через программу "Власна справа" для начала или расширения своего бизнеса, создавая, как ожидается, более 30 000 новых рабочих мест по всей стране.
На заседании Евросовета будем говорить о том как катализировать процесс вступления Украины в ЕС - Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что завтра на заседании Евросовета обсудят, как ускорить процесс вступления Украины в ЕС.
Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных в 2022-м году территорий - опрос
Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных Россией территорий в 2022 и 2014 годах, причем большинство готово обсуждать формат этого будущего, свидетельствуют данные социологического опроса.
Армия рф может наносить повторные удары по Харькову - ОВА
Российская армия может снова нанести удар по Харькову, жителям рекомендуют оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Украина получила 4,5 млрд евро в рамках четырехлетней программы ЕС - Шмыгаль
Украина получила 4,5 млрд евро переходного финансирования от Украинского фонда ЕС, что укрепило ее экономическую и финансовую стабильность.