Украина передала ЕС план реформ для программы на 50 млрд евро, ожидает его одобрения - Шмыгаль

Украина передала Еврокомиссии План для Ukraine Facility, утвержденный правительством, и ожидает его одобрения и полноценного запуска четырехлетней программы поддержки ЕС на 50 млрд евро, сообщил в среду Премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с визитом в Брюсселе, пишет УНН.

Во время встречи в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен передал План для Ukraine Facility, утвержденный правительством Украины. Это важный шаг для внедрения реформ и финансовой стабильности на пути Украины в ЕС. Ожидаем одобрения Плана и полноценного запуска программы Ukraine Facility, объемом 50 млрд евро на 4 года - написал Шмыгаль в соцсетях.

Также он указал, что ЕС перечислил первый транш в рамках программы в размере 4,5 млрд евро. "Ценим беспрекословную и всестороннюю поддержку ЕС!" - отметил Премьер.

Напомним

Правительство ранее одобрило План для Ukraine Facility - 4-летней программы помощи ЕС общим размером 50 млрд евро, направленный на внедрение структурных реформ на основе европейских подходов и приближение Украины к членству в ЕС, с потенциалом получения около 16 млрд евро уже в этом году.