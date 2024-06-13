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Мінекономіки презентувало проєкт Нацплану з енергетики та клімату, який сінхронізує українські цілі з Європейським зеленим курсом

Мінекономіки презентувало проєкт Нацплану з енергетики та клімату, який сінхронізує українські цілі з Європейським зеленим курсом

Київ • УНН

 • 19423 перегляди

Україна представила проект Національного плану з енергетики та клімату, який синхронізує національні енергетичні та кліматичні зобов'язання з Європейським зеленим курсом.

Під час Міжнародної конференції з відновлення України (URC–2024) заступник міністра економіки України Олексій Соболев презентував проєкт Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) до 2030 року, пише УНН.

Деталі

Вказується, що Національний план з енергетики і клімату є ключовим стратегічним документом, який має інтегрувати екологічні, енергетичні та економічні аспекти для досягнення стійкого розвитку України до 2030 року. Цей план також є відповіддю на вимоги європейських партнерів.

Під час виступу на панелі "Зелений перехід як бізнес-кейс" Олексій Соболев повідомив, що цей документ був створений у відповідь на зобов'язання, взяті урядом на конференції з відновлення, яка відбулася в Лондоні у 2023 році. Україна успішно виконала це завдання менше ніж за рік, тоді як більшість країн ЄС розробляють подібні плани протягом 1,5-2 років.

Він також підкреслив, що розробка НПЕК відбувалася з повною прозорістю та за участю всіх зацікавлених сторін. Понад 1500 учасників взяли участь у дискусіях на національному та регіональному рівнях. Відбулися консультації з сусідніми країнами, включаючи Польщу та Молдову, і план було представлено Європейській Комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Заступник міністра економіки наголосив, що НПЕК відображає не тільки урядову позицію, але й думку громадськості.

Вперше ми зібрали наші національні енергетичні та кліматичні зобов'язання в одному документі. Відтепер ці політики будуть синхронізовані та узгоджені з політикою та цілями Європейського зеленого курсу. Незважаючи на війну та всі пошкодження енергетичної інфраструктури, Україна прагне рухатися до зеленого відновлення та декарбонізації. Україна дотримуватиметься принципу "Енергоефективність понад усе", а енергетична безпека буде невід'ємною частиною як нашої енергетичної, так і кліматичної політики

– наголосив Олексій Соболев.

Соболев підкреслив, що реалізація стратегії, закладеної у Національному плані з енергетики і клімату, вимагатиме суттєвих інвестицій, які неможливо зібрати виключно в межах України. Він зазначив, що необхідно отримати зобов'язання від міжнародних партнерів щодо підтримки цієї ініціативи.

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Ірина Колеснік

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