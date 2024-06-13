Во время Международной конференции по восстановлению Украины (URC-2024) заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев представил проект Национального плана по энергетике и климату (НПЭК) до 2030 года, пишет УНН.

Детали

Указывается, что Национальный план по энергетике и климату является ключевым стратегическим документом, который должен интегрировать экологические, энергетические и экономические аспекты для достижения устойчивого развития Украины до 2030 года. Этот план также является ответом на требования европейских партнеров.

Во время выступления на панели "Зеленый переход как бизнес-кейс" Алексей Соболев сообщил, что этот документ был создан в ответ на обязательства, взятые правительством на конференции по восстановлению, которая состоялась в Лондоне в 2023 году. Украина успешно выполнила эту задачу менее чем за год, тогда как большинство стран ЕС разрабатывают подобные планы в течение 1,5-2 лет.

Он также подчеркнул, что разработка НПЭК происходила с полной прозрачностью и с участием всех заинтересованных сторон. Более 1500 участников приняли участие в дискуссиях на национальном и региональном уровнях. Состоялись консультации с соседними странами, включая Польшу и Молдову, и план был представлен Европейской Комиссии и Секретариату Энергетического Сообщества. Заместитель министра экономики подчеркнул, что НПЭК отражает не только правительственную позицию, но и мнение общественности.

Впервые мы собрали наши национальные энергетические и климатические обязательства в одном документе. Отныне эти политики будут синхронизированы и согласованы с политикой и целями Европейского зеленого курса. Несмотря на войну и все повреждения энергетической инфраструктуры, Украина стремится двигаться к зеленому восстановлению и декарбонизации. Украина будет придерживаться принципа "Энергоэффективность превыше всего", а энергетическая безопасность будет неотъемлемой частью как нашей энергетической, так и климатической политики - подчеркнул Алексей Соболев.

Соболев подчеркнул, что реализация стратегии, заложенной в Национальном плане по энергетике и климату, потребует существенных инвестиций, которые невозможно собрать исключительно в пределах Украины. Он отметил, что необходимо получить обязательства от международных партнеров по поддержке этой инициативы.

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