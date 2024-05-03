Украина и Великобритания начинают сотрудничество в сфере зеленых инноваций в энергетике

Украина и Великобритания начинают реализацию первых 13 инновационных проектов в энергетике в рамках программы InnovateUkraine. Об этом стало известно после встречи министра энергетики Германа Галущенко и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Детали

Кэмерон отметил, направленные на восстановление энергетической системы Украины. Также указал, что именно зеленые технологии и зеленая энергетика могут обеспечить энергетическую независимость стран в условиях, когда Россия пытается использовать энергию для формирования зависимости.

В свою очередь Галущенко поблагодарил Британию за поддержку Украины в борьбе с РФ и отметил эффективное сотрудничество между странами в энергетической сфере. В частности, министр отметил важность вклада Великобритании в Фонд поддержки энергетики в сумме 27,5 миллионов евро. Сейчас между сторонами ведутся переговоры об увеличении этого взноса в течение текущего года.

Сегодня есть шанс продемонстрировать, что в борьбе за энергетическую независимость мы боремся за будущее. Ведь зеленый переход - это не просто об экологии или децентрализованной генерации. Для Украины - это вопрос национальной безопасности. Уверен, что реализация проекта в сфере зеленых технологий имеет большое значение для будущего сотрудничества Украины и Великобритании в энергетическом секторе подчеркнул Герман Галущенко.

Финансирование проектов в рамках программы на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов обеспечит правительство Соединенного Королевства.

Среди отобранных для инвестирования - проекты в сфере энергоэффективности и теплоснабжения, внедрение инновационных решений по аккумуляторным батареям для возобновляемых источников энергии и инновационных технологий для оптимизации и увеличения производства биогаза. Соответствующие проекты планируется воплотить в течение следующих двух лет, они будут иметь поддержку для дальнейшего поиска инвестиций и выхода на рынок.

Программа InnovateUkrainе, реализуемая британским инновационным агентством, также привлечет дополнительные 5 миллионов фунтов от частного сектора и предусматривает сотрудничество между более 50-ю британскими и украинскими организациями.

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