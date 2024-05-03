Україна та Британія розпочинають співпрацю у сфері зелених інновацій в енергетиці

Україна та Велика Британія розпочинають реалізацію перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці у межах програми InnovateUkraine. Про це стало відомо після зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міненерго.

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Кемерон зазначив, спрямовані на відновлення енергетичної системи України. Також вказав, що саме зелені технології та зелена енергетика можуть забезпечити енергетичну незалежність країн в умовах, коли росія намагається використати енергію для формування залежності.

Своєю чергою Галущенко подякував Британії за підтримку України у боротьбі з рф і наголосив на ефективній співпраці між країнами в енергетичній сфері. Зокрема, міністр відзначив важливість внеску Британії до Фонду підтримки енергетики у сумі 27,5 мільйонів євро. Наразі між сторонами тривають перемовини про збільшення цього внеску протягом поточного року.

Сьогодні маємо шанс продемонструвати, що у боротьбі за енергетичну незалежність ми боремося за майбутнє. Адже зелений перехід - це не просто про екологію чи децентралізовану генерацію. Для України - це питання національної безпеки. Впевнений, що реалізація проєкту у сфері зелених технологій має велике значення для майбутньої співпраці України та Великої Британії в енергетичному секторі наголосив Герман Галущенко.

Фінансування проєктів у межах програми на суму 16 мільйонів фунтів стерлінгів забезпечить уряд Сполученого Королівства.

Серед відібраних для інвестування - проєкти у сфері енергоефективності та теплопостачання, впровадження інноваційних рішень щодо акумуляторних батарей для відновлюваних джерел енергії та інноваційних технологій для оптимізації і збільшення виробництва біогазу. Відповідні проєкти планується втілити протягом наступних двох років, вони матимуть підтримку для подальшого пошуку інвестицій та виходу на ринок.

Програма InnovateUkrainе, що реалізується британським інноваційним агентством, також залучить додаткові 5 мільйонів фунтів від приватного сектору та передбачає співпрацю між понад 50-ма британськими та українськими організаціями.

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