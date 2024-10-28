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Новий рекорд концентрації CO₂ в атмосфері напередодні Cop29

Київ • УНН

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Концентрація CO₂ в атмосфері досягла 420 ppm, що на 2,3 ppm більше за минулий рік. Рівні трьох основних парникових газів продовжують зростати, попереджає WMO перед кліматичною конференцією в Баку.

Новий рекорд концентрації CO₂ в атмосфері напередодні Cop29

Вуглекислий газ (CO₂) накопичується в атмосфері Землі швидше, ніж будь-коли раніше. Ситуация должна "разбудить лиц, принимающих решения", попереджає Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO) за два тижні до відкриття Cop29 в Азербайджані.

Пише УНН із посиланням на RTS 1 та сайт WMO.

Згідно зі звітом про парникові гази, оприлюдненим у понеділок у Женеві, середня концентрація CO₂ на поверхні досягла 420 частин на мільйон (ppm), що на 2,3 ppm більше, ніж у попередньому році.

Рівні трьох основних парникових газів – вуглекислого газу (CO2), метану (CH4) і оксиду азоту (N2O), які сприяють глобальному потеплінню, – усі знову зросли минулого року. Це неминуче призведе до підвищення температури в найближчі роки.

Ще один рік. Черговий рекорд. Це повинно викликати тривогу серед політиків. Ми чітко відстаємо від мети Паризької кліматичної угоди 2015 року

– сказала Селесте Сауло, Генеральний секретар WMO.

"Кожен проміле важливий", особливо в питаннях відступу льодовиків, підвищення температури океану або кількості людей, що піддаються впливу екстремальної спеки, заявила журналістам заступник Генерального секретаря Ко Барретт.

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У найближчому майбутньому зміна клімату може призвести до того, що екосистеми стануть джерелом більшої кількості парникових газів, – вказує фахівець - це є "реальний вплив на наше життя і нашу планету"

Довідка

Кліматична конференція ООН у столиці Азербайджану Баку розпочнеться за два тижні. Двотижневі дискусії між делегаціями з понад 190 країн присвячені, серед іншого, прискоренню поетапної відмови від викопного палива, щоб зберегти можливість досягнення Паризької кліматичної мети.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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