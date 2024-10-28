Новий рекорд концентрації CO₂ в атмосфері напередодні Cop29
Київ • УНН
Концентрація CO₂ в атмосфері досягла 420 ppm, що на 2,3 ppm більше за минулий рік. Рівні трьох основних парникових газів продовжують зростати, попереджає WMO перед кліматичною конференцією в Баку.
Вуглекислий газ (CO₂) накопичується в атмосфері Землі швидше, ніж будь-коли раніше. Ситуация должна "разбудить лиц, принимающих решения", попереджає Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO) за два тижні до відкриття Cop29 в Азербайджані.
Пише УНН із посиланням на RTS 1 та сайт WMO.
Згідно зі звітом про парникові гази, оприлюдненим у понеділок у Женеві, середня концентрація CO₂ на поверхні досягла 420 частин на мільйон (ppm), що на 2,3 ppm більше, ніж у попередньому році.
Рівні трьох основних парникових газів – вуглекислого газу (CO2), метану (CH4) і оксиду азоту (N2O), які сприяють глобальному потеплінню, – усі знову зросли минулого року. Це неминуче призведе до підвищення температури в найближчі роки.
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Довідка
Кліматична конференція ООН у столиці Азербайджану Баку розпочнеться за два тижні. Двотижневі дискусії між делегаціями з понад 190 країн присвячені, серед іншого, прискоренню поетапної відмови від викопного палива, щоб зберегти можливість досягнення Паризької кліматичної мети.
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