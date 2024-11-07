После победы Трампа эксперты опасаются ослабления переговоров по возобновляемым источникам энергии и климату

В значительной части научного сообщества, а также в политических кругах разных стран возникли волнения, что приход Трампа в январе 2025 года скажется на вопросах глобальные климатические обязательств.

Пишет УНН со ссылкой на Independent, Guardian и Scienza in rete.

Ведущие климатологи США и представители международных объединений выражают обеспокоенность относительно будущего второго срока Трампа и того, как это может повлиять на противостояние условиям быстрого потепления.

Согласно данным аналитической компании Wood Mackenzie, в период 2023-2050 годов в энергетический сектор США должно быть вложено около 7,7 триллиона долларов США.

Но избрание Трампа может снизить эту цифру на 1 триллион долларов США ($1 трлн), в случае, если республиканцы отменят политику, которая поддерживает низкоуглеродную энергетику и связанную с ней инфраструктуру. как Одним из действительно важных достижений администрации Байдена, издание Nature и некоторые ведущие обозреватели считают закон о снижении инфляции 2022 года, - он предусматривает более триллиона долларов инвестиций в технологии энергетического перехода в течение десятилетия.

Возможно, Трампу будет сложно отменить Закон о снижении инфляции, в частности потому, что многие "консерваторы увидели непропорциональный приток инвестиций и рабочих мест в чистой энергетике у своих избирателей", пишет Guardian.

Но также есть данные анализа, проведенного Carbon Brief весной 2024 года: указывается, что последствия победы Трампа могут привести к увеличению выбросов в Соединенных Штатах на 4 миллиарда тонн к 2030 году. Кроме того, "очень вероятно, что Соединенные Штаты не выполнят своих глобальных климатических обязательств" к 2030 году по сравнению с уровнями 2005 года.

Появляются довольно категоричные утверждения.

Второй срок Трампа, включающий реализацию "Проекта 2025", означает конец мер по борьбе с изменением климата, какими мы их знаем, в этом десятилетии - заявил д-р Майкл Э. Манн, директор Центра науки, устойчивого развития и СМИ при Пенсильванском университете, в заявлении, направленном по электронной почте изданию The Independent.

"Я считаю, что мы сможем прочитать результаты этих выборов в геологических записях через тысячелетия", - сказал писатель Билл Маккиббен.

По оценкам экспертов, возможное отсутствие обязательств со стороны Соединенных Штатов подорвет глобальные действия в пользу климата ввиду того, что страна является крупнейшим производителем нефти в мире и вторым по величине источником выбросов углекислого газа.

(Трамп) объявил, что будет поощрять увеличение количества нефти и угля. Это потребует новой стратегии, и усилия придется удвоить - заявил бывший министр окружающей среды Барзилии Карлос Минк.

Кстати в Бразилии некоторые представители правительства и эксперты-экологи уже выразили обеспокоенность, что победа Дональда Трампа на выборах как нового президента США ослабит переговоры COP30, которые состоятся в Белене 2025 года.

Справка

Основная тема конференции в Белене - рассмотрение и укрепление Парижского соглашения, которое было достигнуто только после того, как США под руководством Барака Обамы и Китай присоединились к пакту об ограничении выбросов углекислого газа. Когда он впервые стал президентом, Трамп вывел страну из Соглашения, подписанного 195 странами, поскольку считал его "невыгодным" для американцев.