"Талибан" впервые примет участие в климатической конференции ООН в Азербайджане

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 114567 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 144055 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 157100 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 159972 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 198643 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 127813 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 126823 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121359 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 175905 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132212 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Талибан" впервые примет участие в климатической конференции ООН в Азербайджане

"Талибан" впервые примет участие в климатической конференции ООН в Азербайджане

Киев  •  УНН

19:29 • 2722 просмотра

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Представители Талибана примут участие в конференции COP29 в Азербайджане в качестве наблюдателей. Афганистан, который сильно пострадал от климатических изменений, впервые после 2021 года будет представлен на международном климатическом форуме.

Представители радикальной группировки Талибан впервые после прихода к власти в Афганистане в 2021 году примут участие в климатической конференции ООН (COP29) в Азербайджане, которая состоится на следующей неделе. Об этом сообщило министерство иностранных дел Афганистана, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь МИД Ирана Абдул Кахар Балхи заявил, что представители Национального агентства по охране окружающей среды прибыли в Баку.

Сообщается, что Азербайджан пригласил представителей агентства по охране окружающей среды Афганистана в качестве наблюдателей.

Скандал в организации COP29: исполнительный директор конференции привлекал инвестиции в связанную с ним нефтегазовую компанию8 ноября 2024, 16:15 • 18371 просмотр

Поскольку ООН не признает радикально-исламистское правительство талибов, они не имеют полномочий участвовать в обсуждениях между странами-членами ООН.

Как отмечает издание, Афганистан считается одной из стран, которые больше всего пострадали от изменения климата. В этом году сотни людей погибли в результате наводнений. Зависимая от сельского хозяйства страна пережила одну из самых сильных засух за последние десятилетия. Во многих регионах страны наблюдается нехватка продовольствия.

"Талибан" запретил женщинам говорить и показывать лица на публике23 августа 2024, 16:33 • 18977 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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