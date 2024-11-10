"Талибан" впервые примет участие в климатической конференции ООН в Азербайджане
Киев • УНН
Представители Талибана примут участие в конференции COP29 в Азербайджане в качестве наблюдателей. Афганистан, который сильно пострадал от климатических изменений, впервые после 2021 года будет представлен на международном климатическом форуме.
Представители радикальной группировки Талибан впервые после прихода к власти в Афганистане в 2021 году примут участие в климатической конференции ООН (COP29) в Азербайджане, которая состоится на следующей неделе. Об этом сообщило министерство иностранных дел Афганистана, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Пресс-секретарь МИД Ирана Абдул Кахар Балхи заявил, что представители Национального агентства по охране окружающей среды прибыли в Баку.
Сообщается, что Азербайджан пригласил представителей агентства по охране окружающей среды Афганистана в качестве наблюдателей.
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Поскольку ООН не признает радикально-исламистское правительство талибов, они не имеют полномочий участвовать в обсуждениях между странами-членами ООН.
Как отмечает издание, Афганистан считается одной из стран, которые больше всего пострадали от изменения климата. В этом году сотни людей погибли в результате наводнений. Зависимая от сельского хозяйства страна пережила одну из самых сильных засух за последние десятилетия. Во многих регионах страны наблюдается нехватка продовольствия.
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