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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 2024 году температура, скорее всего, превысит предел в 1,5 градуса - Всемирная метеорологическая организация

Киев  •  УНН

16:52 • 6098 просмотра

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По данным ВМО, в 2024 году глобальная температура может превысить предел в 1,5°C от доиндустриального уровня. Вывод базируется на анализе данных за первые 9 месяцев текущего года.

Роберта Босколо, руководитель отдела климата и энергии Всемирной метеорологической организации (ВМО), поделилась тревожным прогнозом, основанным на данных, собранных за первые девять месяцев текущего года.

Пишет УНН со ссылкой на ANSA.

Судя по предварительным данным, которыми мы располагаем от января до сентября, вполне вероятно, что средняя глобальная температура в 2024 году превысит отметку в 1,5 градуса от доиндустриального уровня

- отметила специалист ВМО выступая по видеосвязи перед Генеральными штатами «зеленой» экономики на выставке Ecomondo в Римини.
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Игорь Тележников

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