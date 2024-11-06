В 2024 году температура, скорее всего, превысит предел в 1,5 градуса - Всемирная метеорологическая организация
Киев • УНН
По данным ВМО, в 2024 году глобальная температура может превысить предел в 1,5°C от доиндустриального уровня. Вывод базируется на анализе данных за первые 9 месяцев текущего года.
Роберта Босколо, руководитель отдела климата и энергии Всемирной метеорологической организации (ВМО), поделилась тревожным прогнозом, основанным на данных, собранных за первые девять месяцев текущего года.
Пишет УНН со ссылкой на ANSA.
Судя по предварительным данным, которыми мы располагаем от января до сентября, вполне вероятно, что средняя глобальная температура в 2024 году превысит отметку в 1,5 градуса от доиндустриального уровня
Новый рекорд концентрации CO₂ в атмосфере накануне Cop2928 октября 2024, 13:38 • 13414 просмотров
Анализ Босколо подчеркивает критическую ситуацию. Временное окно, чтобы действовать и изменить эти тенденции, становится все более узким, отмечают в организации.
Вместо ископаемого топлива следует поддержать возобновляемую энергию: эксперты призывают противостоять климатической угрозе30 октября 2024, 16:30 • 20512 просмотров