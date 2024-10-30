Вместо ископаемого топлива следует поддержать возобновляемую энергию: эксперты призывают противостоять климатической угрозе
Киев • УНН
2023 год установил рекорды климатических угроз для здоровья человечества. Эксперты призывают правительства переориентировать финансы с ископаемого топлива на чистую энергетику.
Угрозы изменения климата для здоровья и жизни на планете достигли рекордного уровня в течение 2023 года. Накануне 29-й Конференции COP29 по изменению климата ООН, эксперты Lancet Countdown призывают перенаправить триллионы долларов, которые были инвестированы в ископаемое топливо.
Пишет УНН со ссылкой на Swissinfo и EFE.
Детали
Согласно 8-му ежегодному отчету Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change, люди в каждой стране сталкиваются с рекордными угрозами здоровью и выживанию из-за быстро меняющегося климата.
Авторы призывают правительства и компании, которые продолжают "подливать масла в огонь", инвестируя в ископаемое топливо, изменить курс и переориентировать международные финансы на быстрый переход к чистой экономике без выбросов.
Справка
Согласно исследованию Lancet Countdown, прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений: люди в среднем пережили дополнительные 50 дней экстремальных температур, 1 512 часов теплового воздействия от легких физических нагрузок и потеряли рекордные 512 000 потенциальных рабочих часов во всем мире.
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В отчете, подготовленном 122 экспертами из 57 учреждений по всему миру, также подчеркивается стремительный рост количества смертей, связанных с жарой из-за изменения климата. Особенно это касается людей старше 65 лет. Смертность среди этой категории выросла на 167% по сравнению со смертностью в 1990-х годах.
Напомним,
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