Сокращение выбросов углерода "на милю не дотягивает" до цели 2030 года - ООН

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Концентрация трех основных парниковых газов достигла новых максимумов в 2023 году. Текущие меры приведут лишь к снижению выбросов на 2,6% к 2030 году вместо необходимых 43%.

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла новых рекордных максимумов в 2023 году, предупредила ООН в понедельник, при этом страны "на мили не дотягивают" до того, что необходимо для сдерживания разрушительного глобального потепления, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Уровни трех основных парниковых газов - удерживающего тепло углекислого газа, метана и закиси азота - снова выросли в прошлом году, заявила Всемирная метеорологическая организация, метеорологическое и климатическое агентство ООН.

Углекислый газ накапливался в атмосфере быстрее, чем когда-либо, увеличившись более чем на 10 процентов за два десятилетия, добавила организация ООН.

А отдельный отчет ООН по изменению климата показал, что вряд ли достигается сокращение выбросов на 43 процента, необходимое к 2030 году для предотвращения худшего последствия глобального потепления.

Нынешние меры, как сообщается, приведут лишь к снижению на 2,6 процента в этом десятилетии по сравнению с уровнем 2019 года.

"Выводы отчета суровы, но не удивительны - текущие национальные планы по климату далеки от того, что необходимо для того, чтобы остановить глобальное потепление, парализующее каждую экономику и разрушающее миллиарды жизней и средств к существованию в каждой стране", - сказал Саймон Стил, глава климатического ведомства ООН.

Оба отчета появились всего за несколько недель до климатического саммита ООН COP29 в Азербайджане, и в то время, когда страны готовятся представить обновленные национальные планы по климату в начале 2025 года.

Теперь придется разрабатывать "более смелые" планы по сокращению загрязнения, которое является причиной потепления, сказал Стил, призвав положить конец "эпохе неадекватности".

Существующие национальные обязательства предусматривают выбросы 51,5 млрд тонн CO2 и его эквивалента в других парниковых газах в 2030 году - уровни, которые "гарантируют гуманитарный и экономический крах для каждой страны без исключения", - сказал Стил.

Пока выбросы продолжаются, парниковые газы будут продолжать накапливаться в атмосфере, повышая глобальную температуру, заявила ВМО.

В прошлом году глобальные температуры на суше и море были самыми высокими за всю историю наблюдений с 1850 года, добавили в отчете.

"CO2 накапливается в атмосфере быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества", - говорится в отчете, где указано, что текущий уровень CO2 в атмосфере на 51 процент выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Учитывая, как долго CO2 сохраняется в атмосфере, как отмечается, текущие уровни температуры сохранятся в течение десятилетий, даже если выбросы быстро сократятся до чистого нуля.

В 2023 году концентрация CO2 составляла 420 частей на миллион (ppm), метана - 1934 частей на миллиард, а закиси азота - 336 частей на миллиард.

На CO2 приходится около 64% эффекта потепления, отмечает издание.

Изменение климата само по себе может вскоре "привести к тому, что экосистемы станут большими источниками парниковых газов", предупредил заместитель руководителя ВМО Ко Баррет.

Лесные пожары в 2023 году стали причиной огромных выбросов CO2, усугубившись изменением климата - исследование14 августа 2024, 06:05 • 18938 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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