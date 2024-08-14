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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лесные пожары в 2023 году стали причиной огромных выбросов CO2, усугубившись изменением климата - исследование

Лесные пожары в 2023 году стали причиной огромных выбросов CO2, усугубившись изменением климата - исследование

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 06:05  •  7367 просмотра

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Университет в Великобритании опубликовал исследование о выбросах углерода от лесных пожаров. В 2023-2024 годах пожары вызвали 8,6 млрд тонн выбросов CO2, что на 16% выше среднего.

Университет в Великобритании опубликовал первое в своем роде исследование о выбросах углерода в результате лесных пожаров, обнаружив, что лесные пожары в прошлом году вызвали 8,6 млрд тонн выбросов CO2, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Лесные пожары, которые стали более частыми и интенсивными из-за изменения климата, высвободили значительные объемы CO2 в воздух в 2023-2024 годах, говорится в первом в своем роде ежегодном исследовании, опубликованном в среду.

Пожары в природных зонах стали причиной 8,6 млрд тонн выбросов CO2 во всем мире в период с марта 2023 года по февраль 2024 года, что на 16 процентов выше среднего.

Только относительно спокойный сезон пожаров в африканской саванне помешал сезону 2023-2024 годов побить новый рекорд выбросов CO2 на глобальном уровне.

Такими были выводы нового исследования "Состояние лесных пожаров", опубликованного в журнале Earth System Science Data. Исследование было проведено Университетом Восточной Англии и другими учреждениями, базирующимися в Великобритании, и его результаты будут обновляться ежегодно.

Выбросы от пожаров в бореальных лесах Канады более чем в девять раз превышают средний показатель за последние два десятилетия. Они составляли почти четверть мировых выбросов.

Только в Канаде пожары привели к эвакуации 232 000 человек, а восемь пожарных погибли.

Другие пострадавшие регионы включают Амазонию (Бразилия, Боливия, Перу, Венесуэла), Гавайи и Грецию.

"В прошлом году пожары убили людей, разрушили дома и инфраструктуру, вызвали массовую эвакуацию, поставили под угрозу средства к существованию и повредили жизненно важные экосистемы", - сказал Мэтью Джонс из Университета Восточной Англии, ведущий автор исследования.

"Эти пожары становятся все более частыми и интенсивными с потеплением климата, и как общество, так и окружающая среда страдают от последствий", - отметил он.

Авторы отчета пришли к выводу, что изменение климата сделало погодные условия, которые способствовали пожарам, более вероятными.

Они обнаружили, что влияние человека увеличило вероятность погодных условий, способствующих пожарам в западной части Амазонии, по меньшей мере в 20 раз.

Если человечество продолжит производить большие объемы парниковых газов, крупные пожары, подобные тем, что произошли в прошлом году, станут более вероятными.

Но ничто не высечено в камне.

"Риск можно минимизировать. Еще не слишком поздно", - сказал Джонс во время презентации отчета для СМИ.

"Низкоуглеродное будущее предлагает большую передышку от рисков, с которыми мы столкнемся в будущем", - указал он.

Дополнение

За последние два десятилетия, поскольку деятельность человека привела к потеплению планеты, частота и интенсивность экстремальных лесных пожаров во всем мире более чем удвоилась, согласно исследованию, опубликованному в июне в журнале Nature Ecology & Evolution.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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