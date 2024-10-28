Скорочення викидів вуглецю "на милі не дотягує" до цілі 2030 року - ООН

Концентрація парникових газів в атмосфері досягла нових рекордних максимумів у 2023 році, попередила ООН у понеділок, при цьому країни "на милі не дотягують" до того, що необхідно для стримування руйнівного глобального потепління, пише УНН з посиланням на AFP.

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Рівні трьох основних парникових газів - вуглекислого газу, що утримує тепло, метану і закису азоту - знову зросли минулого року, заявила Всесвітня метеорологічна організація, метеорологічне та кліматичне агентство ООН.

Вуглекислий газ накопичувався в атмосфері швидше, ніж будь-коли, збільшившись більш ніж на 10 відсотків за два десятиліття, додала організація ООН.

А окремий звіт ООН щодо зміни клімату показав, що навряд чи досягається скорочення викидів на 43 відсотки, необхідне до 2030 року для запобігання найгіршому наслідку глобального потепління.

Нинішні заходи, як повідомляється, призведуть лише до зниження на 2,6 відсотка цього десятиліття порівняно з рівнем 2019 року.

"Висновки звіту суворі, але не дивні - поточні національні плани щодо клімату далекі від того, що необхідно для того, щоб зупинити глобальне потепління, що паралізує кожну економіку і руйнує мільярди життів і засобів для існування в кожній країні", - сказав Саймон Стіл, голова кліматичного відомства ООН.

Обидва звіти з'явилися лише за кілька тижнів до кліматичного саміту ООН COP29 в Азербайджані, і в той час, коли країни готуються представити оновлені національні плани щодо клімату на початку 2025 року.

Тепер доведеться розробляти "сміливіші" плани щодо скорочення забруднення, яке є причиною потепління, сказав Стілл, закликавши покласти край "епосі неадекватності".

Існуючі національні зобов'язання передбачають викиди 51,5 млрд тонн CO2 та його еквівалента в інших парникових газах у 2030 році – рівні, які "гарантують гуманітарний та економічний крах для кожної країни без винятку", – сказав Стіл.

Поки викиди продовжуються, парникові гази продовжуватимуть накопичуватися в атмосфері, підвищуючи глобальну температуру, заявила ВМО.

Минулого року глобальні температури на суші та морі були найвищими за всю історію спостережень від 1850 року, додали в звіті.

"CO2 накопичується в атмосфері швидше, ніж будь-коли за всю історію людства", - ідеться у звіті, де вказано, що поточний рівень CO2 в атмосфері на 51 відсоток вищий, ніж у доіндустріальну епоху.

Враховуючи, як довго CO2 зберігається в атмосфері, як зазначається, поточні рівні температури збережуться протягом десятиліть, навіть якщо викиди швидко скоротяться до чистого нуля.

В 2023 році концентрація CO2 становила 420 частин на мільйон (ppm), метану - 1934 частин на мільярд, а закису азоту - 336 частин на мільярд.

На CO2 припадає близько 64% ​​ефекту потепління, зазначає видання.

Зміна клімату сама по собі може невдовзі "привести до того, що екосистеми стануть більшими джерелами парникових газів", попередив заступник керівника ВМО Ко Баррет.

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