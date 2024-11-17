Страны и компании игнорируют большую часть отчетов ООН о выбросах метана

Пока саммит ООН пытается достичь согласия по финансированию климатических проектов, производители углеводородов скрывают свои выбросы.

Пишет УНН со ссылкой на Rai, France24 и MethaneSAT.

Компании и правительства игнорируют почти все отчеты ООН об утечках метана. Это результат нового отчета ООН. Согласно данным MethaneSAT (спутник, который будет следить за источниками метана по всей Земле), выбросы от нефтегазовых заводов намного выше оценок".

Потери от некоторых крупных нефтегазовых участков в 10 раз выше, чем считалось ранее

Программа ООН по окружающей среде сообщила правительствам и компаниям о более 1200 утечек метана в нефтегазовом секторе, обнаруженных с помощью спутниковых данных. Однако правительства и нефтегазовые компании приняли меры для ликвидации утечек только в 15 из этих случаев или пообещали ООН, что примут меры.

Контекст

На COP28 в Дубае в 2023 году более 150 стран взяли на себя обязательства сократить выбросы метана минимум на 30% к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года.

Справочно

В нескольких десятках километров к югу от Баку, на берегу Каспийского моря, невидимый газ, изменяющий климат, безнаказанно утекает в атмосферу. В апреле и июне датчик, установленный на Международной космической станции, зафиксировал шесть отдельных шлейфов метана (CH4), поступавших из нефтегазовых месторождений в окрестностях столицы Азербайджана, где сейчас встречаются мировые лидеры, переговорщики и лоббисты, чтобы договориться о финансировании борьбы с глобальным потеплением на Конференции ООН по изменению климата (COP29).

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В Европе Румыния является страной с наибольшими запасами нефти и наибольшим количеством утечек метана, в частности из-за изношенности ее инфраструктуры. Румыния была первой страной, которая начала добычу нефти в 1857 году.

Если в мае 2025 года вступят в силу новые европейские правила, пока непонятно, как Румыния, как и все другие нефтедобывающие страны мира, будут готовы к действиям, имеющим решающее значение для климата, говорится в материале france24.

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