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Президент Азербайджана связал изменение климата с «неоколониализмом», Франция бойкотирует COP29

Киев  •  УНН

 • 2495 просмотра

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Ильхам Алиев на саммите COP29 раскритиковал Францию и Нидерланды за их заморские территории. Представители этих стран отказались от участия в климатическом саммите в Баку.

Ильхам Алиев использовал саммит COP29 для нападок на Францию и Нидерланды за сохранение заморских территорий. Он вызвал громкие аплодисменты делегатов некоторых тихоокеанских островных государств после своей речи. Однако лидеры Франции и Нидерландов не присутствовали на COP29.

Пишет УНН со ссылкой на Ецгастіѵ и Politico.

Так называемые заморские территории Франции и Нидерландов, особенно в Карибском и Тихоокеанском регионах, являются одними из наиболее "пострадавших" от изменения климата. Голоса этих общин часто жестоко подавляются режимами

- сказал Алиев на саммите лидеров малых островных развивающихся государств COP29. 
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Алиев также перечислил территории, которые он назвал колониями, и примеры того, как французская и голландская администрации вызвали "деградацию окружающей среды".

Президент Азербайджана кроме того подробно рассказал о жестоких беспорядках, произошедших в 2024 году в Новой Каледонии. В этом Алиев обвинил "режим" президента Эммануэля Макрона.

Выступление лидера Азербайджана было встречено аплодисментами среди многих, кто присутствовал на саммите.

Важно отметить, что ни премьер-министр Франции Эммануэль Макрон, ни его нидерландский коллега Дик Шуф не присутствуют на COP29.

Премьер Нидерландов не поедет на климатический саммит из-за нападения на израильских болельщиков9 нояб. 2024, 22:50 • 22407 просмотров

Французский министр по вопросам энергетического перехода Аньес Панье-Рунаше пропустит климатические переговоры COP29 в Азербайджане, сообщает Politico.

"После обсуждения и по согласованию с президентом республики и премьер-министром я не поеду в Баку на следующей неделе", - заявила в Сенате Франции министр по вопросам окружающей среды Аньес Панье-Рюнаш.

На COP29 Великобритания обязуется сократить выбросы парниковых газов на 81% к 2035 году12 нояб. 2024, 13:50 • 17945 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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