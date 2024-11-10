Премьер Нидерландов не поедет на климатический саммит из-за нападения на израильских болельщиков
Киев • УНН
Дик Схооф отказался от участия в климатическом саммите из-за нападений на израильских болельщиков в Амстердаме. Пятеро фанатов «Маккаби» пострадали после матча с "Аяксом".
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф пропустит климатический саммит COP29 после столкновений в Амстердаме на этой неделе между израильскими футбольными фанатами и пропалестинскими протестующими. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Я не поеду в Азербайджан на следующей неделе на климатическую конференцию ООН COP29. Из-за большого социального влияния событий, произошедших в ночь на прошлый четверг в Амстердаме, я останусь в Нидерландах,
Министр климата Нидерландов Софи Германс по-прежнему примет участие во встрече по вопросам окружающей среды 11-22 ноября, в то время как посол по вопросам климата заменит Схоофа, добавил премьер, заявив, что насилие в ночь на четверг в Амстердаме будет обсуждаться на заседании кабинета министров в понедельник.
Напомним
После матча, который завершился убедительной победой "Аякса", местные фанаты атаковали группы израильских болельщиков, несмотря на мирную атмосферу на стадионе и усиленное присутствие полиции. Нападения привели к тому, что по меньшей мере пятеро израильтян были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Авиакомпания El Al оперативно организовала шесть дополнительных рейсов для эвакуации остальных болельщиков из Амстердама.