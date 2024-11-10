Премьер Нидерландов не поедет на климатический саммит из-за нападения на израильских болельщиков

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф пропустит климатический саммит COP29 после столкновений в Амстердаме на этой неделе между израильскими футбольными фанатами и пропалестинскими протестующими. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Я не поеду в Азербайджан на следующей неделе на климатическую конференцию ООН COP29. Из-за большого социального влияния событий, произошедших в ночь на прошлый четверг в Амстердаме, я останусь в Нидерландах, - заявил он.

Министр климата Нидерландов Софи Германс по-прежнему примет участие во встрече по вопросам окружающей среды 11-22 ноября, в то время как посол по вопросам климата заменит Схоофа, добавил премьер, заявив, что насилие в ночь на четверг в Амстердаме будет обсуждаться на заседании кабинета министров в понедельник.

Напомним

После матча, который завершился убедительной победой "Аякса", местные фанаты атаковали группы израильских болельщиков, несмотря на мирную атмосферу на стадионе и усиленное присутствие полиции. Нападения привели к тому, что по меньшей мере пятеро израильтян были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Авиакомпания El Al оперативно организовала шесть дополнительных рейсов для эвакуации остальных болельщиков из Амстердама.