Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Несмотря на все вызовы, украинцы продолжают путешествовать, выбирая как бюджетные, так и более дорогие направления для отдыха. Украинские эксперты в сфере туризма рассказали УНН о самых популярных направлениях для отдыха зимой, средней стоимости поездок и изменениях в ценах за последний год.

Популярные направления в Украине и за рубежом

Президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич отметил, что зимой украинцы выбирают Карпаты.

"Как и до войны, зимой самыми популярными в Украине остаются Карпаты. За рубежом сейчас сезон Египта, а также популярными являются Объединенные Арабские Эмираты", - сказал Рудич.

По его словам, цены на отдых ощутимо изменились из-за того, что украинцы вынуждены лететь из аэропортов соседних стран - Польши, Румынии, Молдовы, что существенно влияет на стоимость.

Владимир Царук, директор Центра развития туризма, рассказал, что среди экзотических направлений зимой популярны Занзибар и Объединенные Арабские Эмираты.

"В Украине на новогодне-рождественский период самыми популярными направлениями остаются Карпаты (Буковель, Закарпатье), а также Львов и область. Для коротких уикендов в Закарпатье эконом-вариант стоит 5-7 тысяч гривен на человека без доезда. В пиковые даты (до 31 декабря или со 2 по 4 января) стоимость возрастает до 10-15 тысяч гривен за три дня. Заграницей чаще всего выбирают Польшу (Закопане, Краков), Египет и экскурсионные автобусные туры в Европу – например, Прагу-Вену или на термальные курорты Венгрии. Среди экзотических направлений популярны Занзибар и Объединенные Арабские Эмираты", - отметил Царук.

В Украине цены на отдых изменились незначительно, поскольку отсутствует въездной туризм, а война также влияет на спрос. В пиковые даты курорты вроде Трускавца или Закарпатья остаются заполненными.

"Но цены там значительно снизились. Если сравнивать с 2021 годом, довоенным временем, то сейчас в пиковые даты цены существенно упали. То есть, в хороших отелях они уменьшились примерно на 20-30%. В непиковые даты многие отели, которые, скажем, не имеют статуса пятизвездочных, но являются качественными, также снижают цены. И это несмотря на дополнительные расходы на генераторы, которые большинство отелей вынуждены покрывать", - добавил Царук.

За рубежом стоимость туров выросла из-за усложненной логистики. Украинцы чаще выбирают эконом-варианты, в частности 4-звездочные отели в Египте, которые ранее проигрывали 5-звездочным.

По словам эксперта, стоимость отдыха в Египте, при условии, что не учитывать новогодний период, зимой начинается от 450 долларов на человека. Цена за тур в отелях 5 звезд на 7 ночей колеблется в пределах 800-900 долларов, с учетом авиаперелета и питания.

Занзибар обойдется дороже: отдых в отелях уровня 3-4 звезды стартует от 1200 долларов на одного человека. Если выбрать продолжительность тура 10 ночей, стоимость составит около 2000 долларов.

"Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах на 7 дней стоит около 1100-1400 долларов. В эту сумму входит перелет, проживание и завтраки в отелях 4 звезды", - добавил Царук.

Генеральный директор сети "Поехали с нами" Олег Кулик отметил, что украинцы зимой выбирают Египет, потому что это самое дешевое направление.

Средний тур по Египту стоит от 1000 до 2000 долларов за двоих, то есть от 500 до 1000 долларов на человека. В новогодне-рождественский период цены традиционно растут, тогда как в декабре к праздникам стоимость ниже.

Для любителей автобусных туров популярными остаются экскурсионные маршруты в Европу.

Что касается статистики, то около 80% украинцев выбирают Египет, 10% приходится на автобусные туры, а еще 10% — на более дорогие направления, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Занзибар, Испания, Доминикана, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам или Мальдивы.

"С каждым годом цены на все туристические направления постепенно растут. Это нормально, так было всегда — на 5%, 10%, 15%. Причиной является инфляция или девальвация, валюта. Иногда случаются значительные колебания, например, на новогодние праздники, когда спрос очень высок, а отели переполнены — тогда цены могут существенно вырасти. Однако в обычные даты такое случается крайне редко", - подытожил Кулик.