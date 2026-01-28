Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой

Морозная зима, такая как и в этом году, навевает желание хотя бы на несколько дней сменить холод на тепло. Именно это заставляет украинцев активнее бронировать путешествия в солнечные страны. Несмотря на войну и рост цен, спрос на зимний отдых за границей остается стабильным. Подробнее о том, какие направления чаще всего выбирают украинцы зимой, чем именно они привлекают туристов и какие сейчас цены, рассказала журналистке УНН туристический агент Юлия Левченко.

Детали

Основным фаворитом зимнего сезона традиционно остается Египет. Именно эту страну украинцы чаще всего выбирают для отдыха в холодный период года, говорит эксперт. Ведь именно это направление привлекает сочетанием климата, сервиса и доступной стоимости.

Самым популярным вариантом для зимнего отдыха остается Египет. Это страна, куда можно летать в течение всего года. Зимой туристы больше всего отдают предпочтение Шарм-эль-Шейху, ведь там самая комфортная температура. И, конечно, Египет остается самым бюджетным предложением - рассказывает турагент.

Для туристов с большим бюджетом выбор значительно шире. В таком случае украинцы все чаще обращают внимание на страны Персидского залива. В то же время формат отдыха напрямую зависит от финансовых возможностей.

Если бюджет позволяет, туристы рассматривают Объединенные Арабские Эмираты - как на завтраках и ужинах, так и на "все включено". Но стоит понимать, что полный пакет в Эмиратах уже стартует от 100 тысяч гривен. Именно поэтому большинство наших клиентов все же выбирают Египет - объясняет турагент.

Отдельную нишу занимают экзотические направления. Они менее массовые, но стабильно интересуют украинцев, которые ищут новых впечатлений и готовы потратить больше. Среди таких направлений как острова, так и страны Юго-Восточной Азии.

Из экзотики популярными остаются Вьетнам (Фукуок), Шри-Ланка, Таиланд, Доминикана и Мальдивы. Но эти направления уже не про бюджетный отдых. Здесь все зависит от финансовых возможностей туристов – отмечает Юлия Левченко.

Несмотря на войну, туристические предпочтения украинцев существенно не изменились. Главными критериями остаются тепло, доступная цена и минимум стресса во время путешествия, однако фактор присутствия россиян в курортных странах, конечно, влияет на выбор.

Как и в предыдущие годы, туристы стараются выбирать отели или направления без россиян. Но, к сожалению, туризм не стоит на месте, и полностью избежать этого почти невозможно. Поэтому многие, все же летят отдыхать - говорит эксперт.

Этой зимой спрос на теплые страны дополнительно вырос из-за аномально холодной погоды в Украине, похолодание синоптики прогнозируют и в дальнейшем, поэтому украинцы стремятся буквально "убежать от зимы". А также, интересно и то, что появляется и новая тенденция – раннее бронирование лета.

Этой зимой запросов стало больше, чем в прошлом году. Мы постоянно в работе, потому что туристы хотят тепла. И очень радует, что часть клиентов уже сейчас бронирует лето: Черногорию, Албанию, Болгарию, даже Египет. Это говорит о вере в лучшее - говорит Юлия Левченко.

И напоследок - конечно же, о деньгах. Средний бюджет, который украинцы закладывают на зимний отдых, также четко сформировался. Туристы все лучше ориентируются в ценах и понимают, что дешевых и в то же время хороших предложений почти не осталось.

Средний бюджет путешествия "к солнцу" зимой - это 50-70 тысяч гривен на двоих. С таким запросом к нам обращаются чаще всего. За эти деньги реально найти тур в Египет. Эмираты - это уже от 80-90 тысяч, тогда "все включено" - более 100 тысяч гривен - подытоживает Юлия Левченко.

