Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Несмотря на войну и рост цен, спрос на зимний отдых за границей остается стабильным. Украинцы чаще всего выбирают Египет, ОАЭ и экзотические страны, тратя в среднем 50-70 тысяч гривен на двоих.
Морозная зима, такая как и в этом году, навевает желание хотя бы на несколько дней сменить холод на тепло. Именно это заставляет украинцев активнее бронировать путешествия в солнечные страны. Несмотря на войну и рост цен, спрос на зимний отдых за границей остается стабильным. Подробнее о том, какие направления чаще всего выбирают украинцы зимой, чем именно они привлекают туристов и какие сейчас цены, рассказала журналистке УНН туристический агент Юлия Левченко.
Основным фаворитом зимнего сезона традиционно остается Египет. Именно эту страну украинцы чаще всего выбирают для отдыха в холодный период года, говорит эксперт. Ведь именно это направление привлекает сочетанием климата, сервиса и доступной стоимости.
Самым популярным вариантом для зимнего отдыха остается Египет. Это страна, куда можно летать в течение всего года. Зимой туристы больше всего отдают предпочтение Шарм-эль-Шейху, ведь там самая комфортная температура. И, конечно, Египет остается самым бюджетным предложением
Для туристов с большим бюджетом выбор значительно шире. В таком случае украинцы все чаще обращают внимание на страны Персидского залива. В то же время формат отдыха напрямую зависит от финансовых возможностей.
Если бюджет позволяет, туристы рассматривают Объединенные Арабские Эмираты - как на завтраках и ужинах, так и на "все включено". Но стоит понимать, что полный пакет в Эмиратах уже стартует от 100 тысяч гривен. Именно поэтому большинство наших клиентов все же выбирают Египет
Отдельную нишу занимают экзотические направления. Они менее массовые, но стабильно интересуют украинцев, которые ищут новых впечатлений и готовы потратить больше. Среди таких направлений как острова, так и страны Юго-Восточной Азии.
Из экзотики популярными остаются Вьетнам (Фукуок), Шри-Ланка, Таиланд, Доминикана и Мальдивы. Но эти направления уже не про бюджетный отдых. Здесь все зависит от финансовых возможностей туристов
Несмотря на войну, туристические предпочтения украинцев существенно не изменились. Главными критериями остаются тепло, доступная цена и минимум стресса во время путешествия, однако фактор присутствия россиян в курортных странах, конечно, влияет на выбор.
Как и в предыдущие годы, туристы стараются выбирать отели или направления без россиян. Но, к сожалению, туризм не стоит на месте, и полностью избежать этого почти невозможно. Поэтому многие, все же летят отдыхать
Этой зимой спрос на теплые страны дополнительно вырос из-за аномально холодной погоды в Украине, похолодание синоптики прогнозируют и в дальнейшем, поэтому украинцы стремятся буквально "убежать от зимы". А также, интересно и то, что появляется и новая тенденция – раннее бронирование лета.
Этой зимой запросов стало больше, чем в прошлом году. Мы постоянно в работе, потому что туристы хотят тепла. И очень радует, что часть клиентов уже сейчас бронирует лето: Черногорию, Албанию, Болгарию, даже Египет. Это говорит о вере в лучшее
И напоследок - конечно же, о деньгах. Средний бюджет, который украинцы закладывают на зимний отдых, также четко сформировался. Туристы все лучше ориентируются в ценах и понимают, что дешевых и в то же время хороших предложений почти не осталось.
Средний бюджет путешествия "к солнцу" зимой - это 50-70 тысяч гривен на двоих. С таким запросом к нам обращаются чаще всего. За эти деньги реально найти тур в Египет. Эмираты - это уже от 80-90 тысяч, тогда "все включено" - более 100 тысяч гривен
