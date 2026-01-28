$42.960.17
Ексклюзив
10:05 • 388 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 790 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 3662 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 8242 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 16221 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 37261 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 52667 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 41076 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 61318 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31576 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Меню
Публікації
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Попри війну та зростання цін, попит на зимовий відпочинок за кордоном залишається стабільним. Українці найчастіше обирають Єгипет, ОАЕ та екзотичні країни, витрачаючи в середньому 50-70 тисяч гривень на двох.

Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку

Морозна зима, така як і цьогоріч, навіює бажання хоча б на декілька днів змінити холод на тепло. Саме це змушує українців активніше бронювати подорожі до сонячних країн. Попри війну та зростання цін, попит на зимовий відпочинок за кордоном залишається стабільним. Детальніше про те, які напрямки найчастіше обирають українці взимку, чим саме вони приваблюють туристів та які нині ціни, розповіла журналістці УНН туристична агентка Юлія Левченко.

Деталі

Основним фаворитом зимового сезону традиційно залишається Єгипет. Саме цю країну українці найчастіше обирають для відпочинку в холодний період року, каже експертка. Адже саме цей напрямок приваблює поєднанням клімату, сервісу та доступної вартості.

Найпопулярнішим варіантом для зимового відпочинку залишається Єгипет. Це країна, куди можна літати протягом усього року. Взимку туристи найбільше віддають перевагу Шарм-ель-Шейху, адже там найкомфортніша температура. І, звичайно, Єгипет залишається найбюджетнішою пропозицією

- розповідає турагентка.

Для туристів із більшим бюджетом вибір значно ширший. У такому випадку українці дедалі частіше звертають увагу на країни Перської затоки. Водночас формат відпочинку напряму залежить від фінансових можливостей.

Авіакомпанія Flydubai відновлює рейси до Ірану10.01.26, 14:27 • 6155 переглядiв

Якщо бюджет дозволяє, туристи розглядають Об’єднані Арабські Емірати - як на сніданках і вечерях, так і на "все включено". Але варто розуміти, що повний пакет в Еміратах уже стартує від 100 тисяч гривень. Саме тому більшість наших клієнтів усе ж обирають Єгипет

- пояснює турагентка.

Окрему нішу займають екзотичні напрямки. Вони менш масові, але стабільно цікавлять українців, які шукають нових вражень і готові витратити більше. Серед таких напрямків як острови, так і країни Південно-Східної Азії.

У Таїланді скасували 50-річну заборону на денний продаж алкоголю для стимулювання туризму04.12.25, 04:49 • 6707 переглядiв

З екзотики популярними залишаються В’єтнам (Фукуок), Шрі-Ланка, Таїланд, Домінікана та Мальдіви. Але ці напрямки вже не про бюджетний відпочинок. Тут усе залежить від фінансових можливостей туристів

– зазначає Юлія Левченко.

Попри війну, туристичні вподобання українців суттєво не змінилися. Головними критеріями залишаються тепло, доступна ціна та мінімум стресу під час подорожі, однак фактор присутності росіян у курортних країнах, звісно, впливає на вибір.

Як і в попередні роки, туристи намагаються обирати готелі або напрямки без росіян. Але, на жаль, туризм не стоїть на місці, і повністю уникнути цього майже неможливо. Тому багато хто, все ж таки летить відпочивати

 - каже експертка.

Цієї зими попит на теплі країни додатково зріс через аномально холодну погоду в Україні, похолодання синоптики прогнозують і надалі, тому українці прагнуть буквально "втекти від зими". А також, цікаво й те, що з’являється і нова тенденція – раннє бронювання літа.

Цієї зими запитів стало більше, ніж торік. Ми постійно в роботі, бо туристи хочуть тепла. І дуже тішить, що частина клієнтів уже зараз бронює літо: Чорногорію, Албанію, Болгарію, навіть Єгипет. Це говорить про віру в краще

- каже Юлія Левченко.

І наостанок - звісно ж, про гроші. Середній бюджет, який українці закладають на зимовий відпочинок, також чітко сформувався. Туристи все краще орієнтуються в цінах і розуміють, що дешевих і водночас хороших пропозицій майже не залишилось.

Середній бюджет подорожі "до сонця" взимку - це 50-70 тисяч гривень на двох. З таким запитом до нас звертаються найчастіше. За ці гроші реально знайти тур в Єгипет. Емірати - це вже від 80-90 тисяч, тоді "все включено" - понад 100 тисяч гривень

- підсумовує Юлія Левченко.

Туристичні тренди: куди їдуть українці та як змінилися ціни на відпочинок взимку29.11.24, 19:32 • 168945 переглядiв

Алла Кіосак

