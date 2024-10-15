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Порошенко должен отреагировать на незаконное обогащение депутата от "Евросолидарности", у которой нашли 1,5 млн долл. наличных - эксперт

Порошенко должен отреагировать на незаконное обогащение депутата от "Евросолидарности", у которой нашли 1,5 млн долл. наличных - эксперт

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 12:19  •  2339 просмотра

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Эксперт призывает Порошенко отреагировать на задержание депутата "Европейской солидарности" с 1,5 млн долларов наличных. Это не первый скандал с депутатами "ЕС", на который лидер партии не реагирует.

Петр Порошенко должен публично отреагировать на задержание депутата Хмельницкого городского совета от "Европейской солидарности" Светланы Баранской, у которой Государственное бюро расследований нашло 1,5 млн долларов незадекларированной наличности и объекты недвижимости. Об этом заявил политический эксперт Александр Кочетков, передает УНН.

"Рассказывают, что "Сывочолый Крыголам", который очень любит критиковать всех и каждого, намекая на собственную безгрешность, был взбешен коррупционным конфузом. Даже дал команду своей мощной медийной команде гасить огласку о миллионерше из Хмельницкого, которая попалась. И это вместо того, чтобы дать принципиальную оценку областной организации, по списку которой Баранская стала депутатом, и в целом по всей этой крайне неприглядной ситуации", - пишет Кочетков, отмечая, что Баранскую подозревают в незаконном обогащении.

По информации ГБР, следователи расследуют уголовное дело по сделкам на Хмельницкой таможне во время выполнения договоров частной компанией, директором которой сейчас является Баранская.

По данным СМИ, это уже не первый скандал с депутатами "Евросолидарности", в которых Порошенко публично отмалчивается. Так, в начале лета народные избранники от "ЕС" под видом командировок массово выехали на отдых в страны Евросоюза.

Ранее лидер фракции Порошенко в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его супруга развлекались на Мальдивах, надев на вечеринку украшения стоимостью более 10 млн. грн. При том что сам депутат выехал в Европу якобы на важную конференцию по восстановлению городов от российской агрессии.

Напомним, фракция "Европейской солидарности" – самая богатая в парламенте. Депутаты Порошенко обогатились во время войны больше, чем все остальные депутаты Верховной Рады вместе взятые.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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