Порошенко має відреагувати на незаконне збагачення депутатки від "Євросолідарності", в котрої знайшли 1,5 млн дол. готівки – експерт

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6068 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 16202 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 32615 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47909 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82571 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66957 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79132 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94051 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87414 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179317 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
56%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 12216 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10844 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10199 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 4416 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 5794 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 32615 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179317 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335150 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268920 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2110 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47909 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18512 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23623 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29279 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Порошенко має відреагувати на незаконне збагачення депутатки від "Євросолідарності", в котрої знайшли 1,5 млн дол. готівки – експерт

Київ • УНН

 • 13072 перегляди

Експерт закликає Порошенка відреагувати на затримання депутатки "Європейської солідарності" з 1,5 млн доларів готівки. Це не перший скандал з депутатами "ЄС", на який лідер партії не реагує.

Порошенко має відреагувати на незаконне збагачення депутатки від "Євросолідарності", в котрої знайшли 1,5 млн дол. готівки – експерт

Петро Порошенко має публічно відреагувати на затримання депутатки Хмельницької міської ради від "Європейської солідарності" Світлани Баранської, в якої Державне бюро розслідувань знайшло 1,5 млн доларів незадекларованої готівки та об’єкти нерухомості. Про це заявив політичний експерт Олександр Кочетков, передає УНН.

"Розповідають, що "Сивочолий Криголам", який дуже полюбляє критикувати всіх і кожного, натякаючи на власну безгрішність, був розлючений корупційним конфузом. Навіть дав команду своїй потужній медійній команді гасити розголос про мільйонершу з Хмельницьку, яка спалилися. І це замість того, щоб дати принципову оцінку обласній організації, по списку якої стала депутаткою Баранська, і загалом всій цій вкрай непривабливий ситуації", - пише Кочетков, зазначаючи, що Баранську підозрюють у незаконному збагаченні.

За інформацією ДБР, слідчі розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є Баранська.

За даними ЗМІ, це вже не перший скандал із депутатами "Євросолідарності", щодо яких Порошенко публічно відмовчується. Так, на початку літа народні обранці від "ЄС" під приводом відряджень масово виїхали на відпочинок до країн ЄС.

Раніше лідер фракції Порошенка у Дніпровській міськраді Каміль Примаков та його дружина розважалися на Мальдівах, одягнувши на вечірку прикраси вартістю понад 10 млн грн. При тому, що сам депутат нібито виїхав до Європи на важливу конференцію з відновлення міст від російської агресії.

Нагадаємо, фракція "Європейської солідарності" – найбагатша у парламенті. Депутати Порошенка збагатилася під час війни більше, ніж всі інші депутати Верховної Ради разом.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Державне бюро розслідувань України
Дніпро
Верховна Рада
Мальдіви
Хмельницький
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72