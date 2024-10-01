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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко за месяц войны обогатился более чем на миллиард - это в 125 раз больше, чем олигарх заработал за год до вторжения россиян - реестр НАПК

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 13:13  •  3676 просмотра

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Лидер "Европейской солидарности" Порошенко за сентябрь увеличил состояние на 1,13 млрд грн. Основной источник - проценты и дивиденды от ценных бумаг, купленных за выведенные из Украины средства.

Лидер фракции "Европейская солидарность", нардеп Петр Порошенко только за первый месяц осени обогатился более чем на 1 миллиард гривен, следует из деклараций олигарха на портале Национального агентства по предотвращению коррупции, передает УНН.

Согласно представленной отчетности, Петр Порошенко только за сентябрь увеличил свое состояние более чем на 1 миллиард 132 миллиона 465 тысяч гривен. Основной источник дохода – проценты и дивиденды от ценных бумаг, которые в большинстве своем были куплены за выведенные из Украины средства.

По сравнению с довоенными временами, состояние Порошенко в войну выросло кратно. К примеру, за аналогичный период 2019 года Порошенко заработал в 125 раз меньше – лишь немногим более 8 млн грн. А за год до войны, в сентябре 2021 года, олигарх подал в НАПК сведения о том, что вообще не заработал ни копейки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко инвестировал 156 миллионов гривен, собранных украинцами для его фонда в поддержку ВСУ, в облигации через свой банк, заработав на этом 50 миллионов гривен необлагаемой налогом прибыли.

Как сообщалось, донаты, собранные с украинцев на ВСУ, фонд Порошенко и близкое к нему ОО "Дело громад" потратили на залоги подозреваемым по уголовным делам и для заработка на купли-продажи государственных облигаций.

На фоне сбора денег с украинцев депутаты Порошенко попали в громкий скандал. В частности, лидер фракции "Евросолидарность" в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его жена были замечены в январе 2024 года на Мальдивской вечеринке в драгоценностях стоимостью более 10 млн грн. На Мальдивы они полетели вместо командировки на международную конференцию по послевоенному восстановлению украинских регионов.

Также, согласно аналитическому отчету YouControl, депутаты от партии "Европейская солидарность", которых в парламенте всего 27 из 401, во время войны обогатились на сумму больше, чем все остальные депутаты вместе взятые.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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