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Порошенко за місяць війни збагатився на понад мільярд – це в 125 разів більше, ніж олігарх заробив за рік до вторгнення росіян - реєстр НАЗК

Порошенко за місяць війни збагатився на понад мільярд – це в 125 разів більше, ніж олігарх заробив за рік до вторгнення росіян - реєстр НАЗК

Київ • УНН

 • 13602 перегляди

Лідер "Європейської солідарності" Порошенко за вересень збільшив статки на 1,13 млрд грн. Основне джерело - відсотки та дивіденди від цінних паперів, куплених за виведені з України кошти.

Лідер фракції "Європейська солідарність", нардеп Петро Порошенко лише за перший місяць осені збагатів на понад 1 мільярд гривень, йдеться у деклараціях олігарха на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції, передає УНН.

Згідно поданої звітності, Петро Порошенко лише за вересень збільшив свої статки на понад 1 мільярд 132 мільйони 465 тисяч гривень. Основне джерело доходу – відсотки та дивіденди від цінних паперів, які здебільшого були куплені за виведені з України кошти.

У порівнянні з довоєнним часами статки Порошенка у війну зросли кратно. Наприклад, за аналогічний період 2019 року Порошенко заробив в 125 разів менше – лише трохи більше 8 млн грн. А за рік до війни, у вересні 2021, олігарх подав до НАЗК відомості про те, що взагалі не заробив ні копійки. 

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Порошенко інвестував 156 мільйонів гривень, зібраних українцями для його фонду на підтримку ЗСУ, в облігації через свій банк, заробивши на цьому 50 мільйонів гривень неоподаткованого прибутку.

Як повідомлялось, донати, які були зібрані з українців на ЗСУ, фонд Порошенка та близька до нього ГО "Справа громад" витратили на застави підозрюваним у кримінальних справах та для заробітку на купівлі-продажу державних облігацій.

На фоні збору грошей з українців, депутати Порошенка потрапили в гучний скандал.  Зокрема лідер фракції "Євросолідарність" у Дніпровській міськраді Каміль Примаков та його дружина були помічені у січні 2024 року на Мальдівській вечірці у коштовностях на понад 10 млн грн. На Мальдівах вони полетіли замість відрядження на міжнародну конференцію з питань післявоєнної відбудови українських регіонів.

Також, згідно аналітичного звіту YouControl, депутати від партії "Європейська солідарність", яких у парламенті всього 27 з 401, під час війни збагатилися на суму більшу, ніж усі інші депутати разом узяті.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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