16:00 • 5252 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35 • 10866 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
12:39 • 21438 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 23124 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 17529 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 32148 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 30212 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 19904 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19930 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16331 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Число международных наблюдателей на выборах в Грузии сократилось в 13 раз - СМИ

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

На местных выборах в Грузии 4 октября будет работать 81 международный наблюдатель, что значительно меньше, чем 1024 в 2021 году. ОБСЕ и авторитетные местные НПО отказались от наблюдения из-за позднего приглашения и законодательных ограничений.

Число международных наблюдателей на выборах в Грузии сократилось в 13 раз - СМИ

На местных выборах в Грузии 4 октября будет работать только 81 международный наблюдатель – почти в 13 раз меньше, чем в 2021 году, когда их насчитывалось 1024 человека, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Кто наблюдает

Аккредитацию получили 28 международных организаций. Самую большую группу направила сербская ассоциация ALTERFACT – 20 наблюдателей. По 7 наблюдателей делегировали посольство Венгрии в Грузии и венгерский "Центр фундаментальных прав". Другие организации представлены 1-3 наблюдателями.

Всего в списках ЦИК Грузии наблюдаются наблюдатели из 24 стран, включая Иорданию, Тунис, Мальдивы, Турцию, Эфиопию и Беларусь.

Местные наблюдатели

За выборами будут следить более 7 тыс. местных наблюдателей. Большинство из них (около 6 тыс.) представляют две организации, которые, по данным СМИ, связаны с правящей партией "Грузинская мечта". Это "Международная обсерватория адвокатов и юристов" и "Обсерватория политики и права".

Кто не наблюдает

В этом году Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось направлять миссию в Грузию, сославшись на слишком позднее приглашение от грузинских властей – менее чем за месяц до выборов.

Не будет на голосовании и наблюдателей от местных авторитетных неправительственных организаций. Среди них, например, "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), которое осуществляло мониторинг в Грузии в течение последних 30 лет.

Жизнь Саакашквили зависит сейчас сугубо от этического решения - Зеленский14.04.23, 19:24 • 785263 просмотра

Напомним

С начала года "Грузинская мечта" приняла ряд законов, ограничивающих гражданский сектор и СМИ, включая закон об "иноагентах", предусматривающий уголовную ответственность за сокрытие иностранного финансирования. Также в стране начал действовать запрет на выдачу заграничных грантов без одобрения правительства.

Счета ISFED и еще до десяти ведущих грузинских НПО заморозили в рамках расследования "дела о саботаже". Прокуратура обвиняет их в помощи демонстрантам в оплате штрафов и правовой защиты, а также в оснащении протестующих спецсредствами — противогазами, защитными очками, масками и перцовыми баллончиками.

Выборы в Грузии состоятся на фоне бойкота со стороны крупнейших оппозиционных партий, которые 4 октября планируют масштабную акцию протеста в Тбилиси. Их лидеры — это сразу восемь политиков — остаются в тюрьмах. Большинство получили сроки за отказ давать показания парламентской комиссии, созданной для расследования предполагаемых преступлений партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД), которая находилась у власти до 2012 года.

В Грузии оппозиция зовет десятки тысяч на акцию 4 октября, мэрия Тбилиси ограничивает формат протеста02.10.25, 18:08 • 2862 просмотра

Антонина Туманова

