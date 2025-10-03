Число международных наблюдателей на выборах в Грузии сократилось в 13 раз - СМИ
Киев • УНН
На местных выборах в Грузии 4 октября будет работать 81 международный наблюдатель, что значительно меньше, чем 1024 в 2021 году. ОБСЕ и авторитетные местные НПО отказались от наблюдения из-за позднего приглашения и законодательных ограничений.
На местных выборах в Грузии 4 октября будет работать только 81 международный наблюдатель – почти в 13 раз меньше, чем в 2021 году, когда их насчитывалось 1024 человека, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".
Кто наблюдает
Аккредитацию получили 28 международных организаций. Самую большую группу направила сербская ассоциация ALTERFACT – 20 наблюдателей. По 7 наблюдателей делегировали посольство Венгрии в Грузии и венгерский "Центр фундаментальных прав". Другие организации представлены 1-3 наблюдателями.
Всего в списках ЦИК Грузии наблюдаются наблюдатели из 24 стран, включая Иорданию, Тунис, Мальдивы, Турцию, Эфиопию и Беларусь.
Местные наблюдатели
За выборами будут следить более 7 тыс. местных наблюдателей. Большинство из них (около 6 тыс.) представляют две организации, которые, по данным СМИ, связаны с правящей партией "Грузинская мечта". Это "Международная обсерватория адвокатов и юристов" и "Обсерватория политики и права".
Кто не наблюдает
В этом году Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось направлять миссию в Грузию, сославшись на слишком позднее приглашение от грузинских властей – менее чем за месяц до выборов.
Не будет на голосовании и наблюдателей от местных авторитетных неправительственных организаций. Среди них, например, "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), которое осуществляло мониторинг в Грузии в течение последних 30 лет.
Напомним
С начала года "Грузинская мечта" приняла ряд законов, ограничивающих гражданский сектор и СМИ, включая закон об "иноагентах", предусматривающий уголовную ответственность за сокрытие иностранного финансирования. Также в стране начал действовать запрет на выдачу заграничных грантов без одобрения правительства.
Счета ISFED и еще до десяти ведущих грузинских НПО заморозили в рамках расследования "дела о саботаже". Прокуратура обвиняет их в помощи демонстрантам в оплате штрафов и правовой защиты, а также в оснащении протестующих спецсредствами — противогазами, защитными очками, масками и перцовыми баллончиками.
Выборы в Грузии состоятся на фоне бойкота со стороны крупнейших оппозиционных партий, которые 4 октября планируют масштабную акцию протеста в Тбилиси. Их лидеры — это сразу восемь политиков — остаются в тюрьмах. Большинство получили сроки за отказ давать показания парламентской комиссии, созданной для расследования предполагаемых преступлений партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД), которая находилась у власти до 2012 года.
