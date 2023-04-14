Жизнь Саакашквили зависит сейчас сугубо от этического решения - Зеленский

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"Еще одно. То, по чему уже давно нужно решение. Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения, которое имеет чистую и весомую юридическую базу", - подчеркнул он.

Детали

Зеленский отметил, что если человек нуждается в медицинской помощи, то "нужен этот шаг".

"Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, нужен этот шаг. Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь", - подытожил лидер государства.

Напомним

Издание Politico со ссылкой на самого Михаила Саакашвили сообщило, что он умирает.

"Я политзаключенный в Грузии - стране, которую я возглавлял как президент с 2004 по 2013 год и много работал над переориентацией на демократию и Запад... Я сейчас умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и сейчас в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами", - рассказал он.