Життя Саакашквілі залежить зараз суто від етичного рішення - Зеленський

ukru
Ексклюзив
15:02 • 53782 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 87895 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 117622 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 260565 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 184591 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 174722 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 277481 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455807 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346715 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357566 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
86 %
747 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 186554 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 153297 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 148744 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 107961 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 60005 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 260597 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 277500 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 509425 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 643449 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 667110 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 50140 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 60005 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 148744 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 186554 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 207687 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Життя Саакашквілі залежить зараз суто від етичного рішення - Зеленський

Життя Саакашквілі залежить зараз суто від етичного рішення - Зеленський

Київ • УНН

 • 785252 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні заявив, що життя колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, "зараз залежить суто від етичного рішення", повідомляє УНН.

Цитата

"Ще одне. Те, щодо чого вже давно потрібне рішення. Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення, яке має чисту й вагому юридичну базу", - наголосив він.

Деталі

Зеленський зауважив, що якщо людина потребує медичної допомоги, то "потрібен цей крок".

"Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя", - підсумував лідер держави.

Нагадаємо

Видання Politico із посиланням на самого Михайла Саакашвілі повідомило, що він помирає.

"Я політв'язень у Грузії - країні, яку я очолював як президент з 2004 по 2013 рік і багато працював над переорієнтацією на демократію та Захід... Я зараз помираю. Мене систематично катували, фізично та психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами", - розказав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38