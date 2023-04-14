Життя Саакашквілі залежить зараз суто від етичного рішення - Зеленський

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"Ще одне. Те, щодо чого вже давно потрібне рішення. Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення, яке має чисту й вагому юридичну базу", - наголосив він.

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Зеленський зауважив, що якщо людина потребує медичної допомоги, то "потрібен цей крок".

"Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя", - підсумував лідер держави.

Нагадаємо

Видання Politico із посиланням на самого Михайла Саакашвілі повідомило, що він помирає.

"Я політв'язень у Грузії - країні, яку я очолював як президент з 2004 по 2013 рік і багато працював над переорієнтацією на демократію та Захід... Я зараз помираю. Мене систематично катували, фізично та психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами", - розказав він.