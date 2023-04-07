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Саакашвілі: "Я політв'язень у Грузії, і я помираю"

Саакашвілі: "Я політв'язень у Грузії, і я помираю"

Київ • УНН

 • 14724009 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Видання Politico із посиланням на самого Михайла Саакашвілі повідомило, що він помирає, пише УНН.

Цитата

"Я політв'язень у Грузії — країні, яку я очолював як президент з 2004 по 2013 рік і багато працював над переорієнтацією на демократію та Захід... Коли я повернувся до Грузії у жовтні 2021 року після восьми років вигнання, щоб підтримати вільні та чесні парламентські вибори, я був здоровим, енергійним 54-річним чоловіком. Потім я був негайно заарештований грузинською владою і з того часу перебуваю в ув'язненні на підставі чуток і політично мотивованих звинувачень у зловживанні владою, які тільки кремль і теперішній уряд Грузії вважають законними".

"І на закінчення моє здоров'я різко погіршилося. Я зараз помираю. Мене систематично катували, фізично та психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами. Тепер я страждаю від приголомшливої множини з більш ніж 20 серйозних захворювань, всі з яких розвинулися в ув'язненні".

"Також стає все очевиднішим, що я скоро помру, якщо не отримаю належну медичну допомогу за межами країни. Я продовжую закликати США та міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб врятувати моє життя, вчинивши дипломатичний тиск на уряд Грузії та ввівши економічні санкції проти Іванішвілі та його соратників".

"Моя смерть може викликати політичний хаос у Грузії, але моє мучеництво, безумовно, вважатиметься перемогою путіна — потужним символом для всіх лідерів цього регіону, а можливо, і всього світу, які не зможуть протистояти російському імперіалізму", - написав Саакашвілі для Politico.

Додамо

Минулого місяця світові лідери закликали до його звільнення, а президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішній уряд Грузії намагається вбити Саакашвілі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Саакашвілі спрогнозував розпад росії

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