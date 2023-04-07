Саакашвили: "Я политзаключенный в Грузии, и я умираю"

Цитата

"Я политзаключенный в Грузии — стране, которую я возглавлял как президент с 2004 по 2013 год и много работал над переориентацией на демократию и Запад... Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года после восьми лет изгнания, чтобы поддержать свободные и честные парламентские выборы, я был здоровым, энергичным 54-летним мужчиной. Затем я был немедленно арестован грузинскими властями и с тех пор нахожусь в заключении на основании слухов и политически мотивированных обвинений в злоупотреблении властью, которые только кремль и нынешнее правительство Грузии считают законными".

"И в заключение мое здоровье резко ухудшилось. Я сейчас умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и сейчас в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами. Теперь я страдаю от потрясающего множества из более чем 20 серьезных заболеваний, все из которых развились в заключении".

"Также становится все более очевидным, что я скоро умру, если не получу надлежащую медицинскую помощь за пределами страны. Я продолжаю призывать США и международное сообщество сделать все возможное, чтобы спасти мою жизнь, оказав дипломатическое давление на правительство Грузии и введя экономические санкции против Иванишвили и его соратников".

"Моя смерть может вызвать политический хаос в Грузии, но мое мученичество, безусловно, будет считаться победой путина — мощным символом для всех лидеров этого региона, а возможно, и всего мира, которые не смогут противостоять российскому империализму", - написал Саакашвили для Politico.

Добавим

В прошлом месяце мировые лидеры призвали к его освобождению, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешнее правительство Грузии пытается убить Саакашвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили спрогнозировал распад россии