В Грузии оппозиция зовет десятки тысяч на акцию 4 октября, мэрия Тбилиси ограничивает формат протеста

Эксклюзив
13:54 • 5450 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 10585 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 4894 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 11543 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 20106 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 27409 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 29039 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 26750 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 45817 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20999 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto2 октября, 05:59 • 29714 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 38087 просмотра
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО2 октября, 08:49 • 17630 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 22147 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 20027 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 13128 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 20061 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 22182 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 38119 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 45817 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Туск
Барт Де Вевер
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Черниговская область
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией13:33 • 3842 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 53802 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 61873 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 43976 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 46481 просмотра
Financial Times
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
E-6 Mercury

В Грузии оппозиция зовет десятки тысяч на акцию 4 октября, мэрия Тбилиси ограничивает формат протеста

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Мэрия Тбилиси отказала организаторам протестной акции 4 октября в установке четырех сцен, разрешив только одну. Организаторы ожидают десятки тысяч участников, несмотря на предупреждения властей о законных мерах в случае нарушений.

В Грузии оппозиция зовет десятки тысяч на акцию 4 октября, мэрия Тбилиси ограничивает формат протеста

Мэрия Тбилиси отказала организаторам протестной акции, планируемой параллельно местным выборам 4 октября, в установке сразу четырех сцен в центре города, санкционировав лишь одну. Это следует из обнародованного ответа мэрии на запрос лидера общественного движения "Проспект Руставели" Пааты Бурчуладзе, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

Заявителю было сообщено, что организаторам собрания следует разместить сцену только в одном месте таким образом, чтобы это не препятствовало движению транспорта и не мешало функционированию различных объектов на территории 

– заявили в мэрии.

Чиновники напомнили: в день выборов нельзя мешать передвижению избирателей на участках и в радиусе 100 метров от них. Участки также должны быть свободны от скопления людей. В мэрии предупредили о "законных мерах" в случае нарушений.

"Не бойтесь, мы идем с миром, мы не будем нарушать закон, мы миролюбивые люди, которые хотят, чтобы страна была свободной", – сказал Бурчуладзе на брифинге.

В ПАСЕ обвинили власти Грузии в попытке запретить оппозицию и усилении репрессий14.06.25, 15:14 • 4557 просмотров

Он пояснил, что изначально сцены хотели поставить на площади Свободы, возле парламента, возле Театра оперы и балета и на площади Республики. Организаторы ждут десятки тысяч участников. Хотя акции в Тбилиси в последнее время собирали меньше людей, оппозиция рассчитывает на регионы и обещает бесплатный транспорт для желающих.

Оппоненты власти называют акцию "мирной революцией". В "Грузинской мечте" заявляют, что ответят "по всей строгости закона" на любые нарушения. За последний месяц задержали двух членов "Единого национального движения" – Левана Хабеишвили и Звиада Куправу. Их обвиняют в призывах к свержению власти.

К протесту присоединятся партии, бойкотирующие выборы. Они считают голосование "российской спецоперацией" и зовут сторонников на Руставели вместо избирательных участков.

Акцию 4 октября оппозиция видит как кульминацию протестов, начавшихся в конце 2024 года. Тогда митинги вспыхнули после решения правительства приостановить переговоры о членстве в ЕС, которое утверждено на фоне спорных парламентских выборов.

Британия ввела санкции против связанных с Грузией сторонников войны рф в Украине19.09.25, 16:29 • 3481 просмотр

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Грузинская мечта
Тбилиси