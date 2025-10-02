В Грузии оппозиция зовет десятки тысяч на акцию 4 октября, мэрия Тбилиси ограничивает формат протеста

Мэрия Тбилиси отказала организаторам протестной акции, планируемой параллельно местным выборам 4 октября, в установке сразу четырех сцен в центре города, санкционировав лишь одну. Это следует из обнародованного ответа мэрии на запрос лидера общественного движения "Проспект Руставели" Пааты Бурчуладзе, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

Заявителю было сообщено, что организаторам собрания следует разместить сцену только в одном месте таким образом, чтобы это не препятствовало движению транспорта и не мешало функционированию различных объектов на территории – заявили в мэрии.

Чиновники напомнили: в день выборов нельзя мешать передвижению избирателей на участках и в радиусе 100 метров от них. Участки также должны быть свободны от скопления людей. В мэрии предупредили о "законных мерах" в случае нарушений.

"Не бойтесь, мы идем с миром, мы не будем нарушать закон, мы миролюбивые люди, которые хотят, чтобы страна была свободной", – сказал Бурчуладзе на брифинге.

Он пояснил, что изначально сцены хотели поставить на площади Свободы, возле парламента, возле Театра оперы и балета и на площади Республики. Организаторы ждут десятки тысяч участников. Хотя акции в Тбилиси в последнее время собирали меньше людей, оппозиция рассчитывает на регионы и обещает бесплатный транспорт для желающих.

Оппоненты власти называют акцию "мирной революцией". В "Грузинской мечте" заявляют, что ответят "по всей строгости закона" на любые нарушения. За последний месяц задержали двух членов "Единого национального движения" – Левана Хабеишвили и Звиада Куправу. Их обвиняют в призывах к свержению власти.

К протесту присоединятся партии, бойкотирующие выборы. Они считают голосование "российской спецоперацией" и зовут сторонников на Руставели вместо избирательных участков.

Акцию 4 октября оппозиция видит как кульминацию протестов, начавшихся в конце 2024 года. Тогда митинги вспыхнули после решения правительства приостановить переговоры о членстве в ЕС, которое утверждено на фоне спорных парламентских выборов.

