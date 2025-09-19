Британия ввела санкции против связанных с Грузией сторонников войны рф в Украине

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
12:05 • 7700 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 6486 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 13379 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
08:43 • 29466 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 29819 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 47498 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 43622 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 64649 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44479 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52123 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
63%
753мм
Популярные новости
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo19 сентября, 05:36 • 23499 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 23163 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto07:55 • 18668 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto08:27 • 15679 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 16684 просмотра
публикации
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 7704 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 13382 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 47500 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 55761 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 80938 просмотра
Актуальные люди
Сергей Марченко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Турция
Литва
Реклама
УНН Lite
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 6748 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 8934 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 22091 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 41285 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 39565 просмотра
Актуальное
ТикТок
Ми-8
СВИФТ
YouTube
ЧатГПТ

Британия ввела санкции против связанных с Грузией сторонников войны рф в Украине

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Великобритания расширила санкции против россии, включив в список два нефтяных танкера и грузинских политиков. Эти меры направлены на ограничение финансирования войны в Украине и противодействие пророссийской дезинформации.

Британия ввела санкции против связанных с Грузией сторонников войны рф в Украине

Великобритания усилила санкционное давление на россию, добавив в список два нефтяных танкера и ряд грузинских политических деятелей. Целью новых ограничений является сокращение источников финансирования войны в Украине и борьба с распространением пророссийской дезинформации. Об этом говорится на сайте правительства, пишет УНН.

Подробности

Под санкции попали два нефтяных танкера, которые транспортировали российскую нефть в грузинский порт Батуми. Они являются частью так называемого "теневого флота" - собрания старых и опасных судов, которые Кремль использует в отчаянной попытке сохранить свои энергетические доходы - главный источник финансирования незаконной войны в Украине. Теперь эти суда не смогут заходить в британские порты и будут исключены из Реестра судов Великобритании.

Под санкции также попал грузинский политик и медиамагнат Леван Васадзе за распространение пророссийской дезинформации через свои информационные ресурсы. Бизнесмен Отар Парцхаладзе, тесно связанный с Россией и руководством партии "Грузинская мечта", также включен в санкционный список.

В общей сложности Великобритания уже ввела более 2800 санкций против России, ограничивая энергетические доходы Кремля, разоблачая злонамеренную деятельность по всему миру и поддерживая Украину в ее борьбе за справедливый и прочный мир.

Великобритания будет продолжать усиливать экономическое давление вместе с союзниками, пока путин не остановит кровопролитие

- говорится в сообщении.

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 6490 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Электроэнергия
Владимир Путин
Грузинская мечта
Франция
Великобритания
Украина
Грузия
Киев