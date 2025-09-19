Британия ввела санкции против связанных с Грузией сторонников войны рф в Украине

Великобритания усилила санкционное давление на россию, добавив в список два нефтяных танкера и ряд грузинских политических деятелей. Целью новых ограничений является сокращение источников финансирования войны в Украине и борьба с распространением пророссийской дезинформации. Об этом говорится на сайте правительства, пишет УНН.

Подробности

Под санкции попали два нефтяных танкера, которые транспортировали российскую нефть в грузинский порт Батуми. Они являются частью так называемого "теневого флота" - собрания старых и опасных судов, которые Кремль использует в отчаянной попытке сохранить свои энергетические доходы - главный источник финансирования незаконной войны в Украине. Теперь эти суда не смогут заходить в британские порты и будут исключены из Реестра судов Великобритании.

Под санкции также попал грузинский политик и медиамагнат Леван Васадзе за распространение пророссийской дезинформации через свои информационные ресурсы. Бизнесмен Отар Парцхаладзе, тесно связанный с Россией и руководством партии "Грузинская мечта", также включен в санкционный список.

В общей сложности Великобритания уже ввела более 2800 санкций против России, ограничивая энергетические доходы Кремля, разоблачая злонамеренную деятельность по всему миру и поддерживая Украину в ее борьбе за справедливый и прочный мир.

Великобритания будет продолжать усиливать экономическое давление вместе с союзниками, пока путин не остановит кровопролитие - говорится в сообщении.

