Британія ввела санкції проти пов'язаних з Грузією прихильників війни рф в Україні

Ексклюзив
12:05 • 7470 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 6268 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 13243 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 29386 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 29732 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 47397 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 43577 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64618 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44457 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52103 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 23410 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04 • 23064 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 18556 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 15581 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27 • 16574 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 7470 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 13243 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 47397 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 55689 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 80868 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 6688 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 8864 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 22060 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 41254 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 39534 перегляди
Британія ввела санкції проти пов'язаних з Грузією прихильників війни рф в Україні

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Велика Британія розширила санкції проти росії, включивши до списку два нафтотанкери та грузинських політиків. Ці заходи спрямовані на обмеження фінансування війни в Україні та протидію проросійській дезінформації.

Британія ввела санкції проти пов'язаних з Грузією прихильників війни рф в Україні

Велика Британія посилила санкційний тиск на росію, додавши до списку два нафтотанкери та низку грузинських політичних діячів. Метою нових обмежень є скорочення джерел фінансування війни в Україні та боротьба з поширенням проросійської дезінформації. Про це йдеться на сайті уряду, пише УНН.

Деталі

Під санкції потрапили два нафтотанкери, які транспортували російську нафту до грузинського порту Батумі. Вони є частиною так званого "тіньового флоту" - збірки старих і небезпечних суден, які кремль використовує у відчайдушній спробі зберегти свої енергетичні прибутки - головне джерело фінансування незаконної війни в Україні. Тепер ці судна не зможуть заходити до британських портів і будуть виключені з Реєстру суден Великої Британії.

Під санкції також потрапив грузинський політик і медіамагнат Леван Васадзе за поширення проросійської дезінформації через свої інформаційні ресурси. Бізнесмен Отар Парцхаладзе, тісно пов’язаний із росією та керівництвом партії "Грузинська мрія", також включений до санкційного списку.

Загалом Велика Британія вже ввела понад 2800 санкцій проти росії, обмежуючи енергетичні прибутки кремля, викриваючи зловмисну діяльність по всьому світу та підтримуючи Україну в її боротьбі за справедливий і тривалий мир.

Велика Британія продовжуватиме посилювати економічний тиск разом із союзниками, поки путін не зупинить кровопролиття

- йдеться у повідомленні.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію

Ольга Розгон

