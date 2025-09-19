Британія ввела санкції проти пов'язаних з Грузією прихильників війни рф в Україні

Велика Британія посилила санкційний тиск на росію, додавши до списку два нафтотанкери та низку грузинських політичних діячів. Метою нових обмежень є скорочення джерел фінансування війни в Україні та боротьба з поширенням проросійської дезінформації. Про це йдеться на сайті уряду, пише УНН.

Деталі

Під санкції потрапили два нафтотанкери, які транспортували російську нафту до грузинського порту Батумі. Вони є частиною так званого "тіньового флоту" - збірки старих і небезпечних суден, які кремль використовує у відчайдушній спробі зберегти свої енергетичні прибутки - головне джерело фінансування незаконної війни в Україні. Тепер ці судна не зможуть заходити до британських портів і будуть виключені з Реєстру суден Великої Британії.

Під санкції також потрапив грузинський політик і медіамагнат Леван Васадзе за поширення проросійської дезінформації через свої інформаційні ресурси. Бізнесмен Отар Парцхаладзе, тісно пов’язаний із росією та керівництвом партії "Грузинська мрія", також включений до санкційного списку.

Загалом Велика Британія вже ввела понад 2800 санкцій проти росії, обмежуючи енергетичні прибутки кремля, викриваючи зловмисну діяльність по всьому світу та підтримуючи Україну в її боротьбі за справедливий і тривалий мир.

Велика Британія продовжуватиме посилювати економічний тиск разом із союзниками, поки путін не зупинить кровопролиття - йдеться у повідомленні.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію