У Грузії опозиція кличе десятки тисяч на акцію 4 жовтня, мерія Тбілісі обмежує формат протесту
Київ • УНН
Мерія Тбілісі відмовила організаторам протестної акції 4 жовтня в установці чотирьох сцен, дозволивши лише одну. Організатори очікують десятки тисяч учасників, попри попередження влади про законні заходи у разі порушень.
Мерія Тбілісі відмовила організаторам протестної акції, що планується паралельно місцевим виборам 4 жовтня, в установці одразу чотирьох сцен у центрі міста, санкціонувавши лише одну. Це випливає із оприлюдненої відповіді мерії у відповідь на запит лідера громадського руху "Проспект Руставелі" Паати Бурчуладзе, передає УНН із посиланням на "Грузія Online".
Заявнику було повідомлено, що організаторам зборів слід розмістити сцену лише в одному місці таким чином, щоб це не перешкоджало руху транспорту та не заважало функціонуванню різних об'єктів на території
Чиновники нагадали: у день виборів не можна заважати пересуванню виборців на дільницях та в радіусі 100 метрів від них. Ділянки також мають бути вільними від скупчення людей. У мерії попередили про "законні заходи" у разі порушень.
"Не бійтеся, ми йдемо із миром, ми не порушуватимемо закону, ми миролюбні люди, які хочуть, щоб країна була вільною", – сказав Бурчуладзе на брифінгу.
Він пояснив, що спочатку сцени хотіли поставити на площі Свободи, біля парламенту, біля Театру опери та балету та на площі Республіки. Організатори чекають на десятки тисяч учасників. Хоча акції у Тбілісі останнім часом збирали менше людей, опозиція розраховує на регіони та обіцяє безкоштовний транспорт для охочих.
Опоненти влади називають акцію "мирною революцією". У "Грузинській мрії" заявляють, що дадуть відповідь "за всією суворістю закону" на будь-які порушення. За останній місяць затримали двох членів "Єдиного національного руху" – Левана Хабеїшвілі та Звіада Куправу. Їм звинувачують заклики до повалення влади.
До протесту долучаться партії, які бойкотують вибори. Вони вважають голосування "російською спецоперацією" та звуть прихильників на Руставелі замість виборчих дільниць.
Акцію 4 жовтня опозиція бачить як кульмінацію протестів, що розпочалися наприкінці 2024 року. Тоді мітинги спалахнули після рішення уряду призупинити переговори про членство в ЄС, яке затверджено на тлі спірних парламентських виборів.
