У ПАРЄ звинуватили владу Грузії у спробі заборонити опозицію та посиленні репресій

Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо Грузії висловили серйозне занепокоєння тиском на опозицію, ЗМІ та цивільних активістів у країні. Заяву Едіте Естрела (Португалія) та Сабіни Чудич (Боснія та Герцеговина) поширює пресслужба ПАРЄ, передає УНН.

У ПАРЄ засудили виклики до суду журналістів та цивільних активістів за "образи" у соціальних мережах, а також переслідування опозиційних політиків, які відмовилися брати участь у роботі парламентської комісії, яка спрямована на заборону опозиції як такої.

Репресії тільки посилюють політичну кризу в країні і віддаляють Грузію від виконання зобов'язань перед Радою Європи - наголошується в заяві.

У ПАРЄ закликали владу Грузії припинити тиск на інакодумців і заявили про готовність до діалогу з усіма політичними силами для допомоги у виконанні міжнародних зобов'язань.

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Там наголосили, що Грузія залишається однією з десяти країн, які перебувають під повним моніторингом ПАРЄ – це найсуворіший формат спостереження за виконанням державою зобов'язань перед РЄ. Зазвичай він застосовується до країн, де є системні проблеми з демократією, верховенством права чи правами людини. Такий формат включає регулярні візити доповідачів, які ведуть діалог із владою, а також періодичні пленарні дебати для забезпечення повної оцінки прогресу та проблем держави.

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