У Грузії ексміністра оборони Іраклія Окруашвілі, який воював за Україну, заарештували в залі суду
Київ • УНН
Тбіліський суд змінив запобіжний захід для Окруашвілі через відмову платити заставу. Його звинувачують у неявці на опитування парламентської комісії, що передбачає покарання.
Ексміністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі заарештовано в залі суду. На вимогу прокуратури, Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід із застави на взяття під варту, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Деталі
Окруашвілі заявив у суді, що раніше встановлену в 20 тисяч заставу платити не збирається. "Я не збираюся позбавляти своїх дітей грошей через чиюсь забаганку", — сказав він.
Окруашвілі звинувачують у невиконанні вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії — він відмовився з'явитися на опитування.
Ексміністру висунуто звинувачення за статтею 349 за неявку до комісії — це нововведення у кримінальному кодексі передбачає штраф чи позбавлення волі на строк до одного року.
Грузія втратила одразу 11 позицій у Світовому індексі свободи преси02.05.25, 16:08 • 3561 перегляд
Окруашвілі був міністром оборони Грузії з 2004 до 2006 року, у період президентського терміну Саакашвілі.
Вже кілька грузинських опозиційних політиків відмовилися від явки до парламентської комісії, у тому числі лідери "Сильної Грузії" та "Коаліції за зміни".
Йдеться про роботу комісії, яка називається "Тимчасова парламентська слідча комісія з розслідування діяльності правлячого режиму у 2003–2012 роках, дій політичних посадових осіб цього режиму, а також чинних та колишніх посадових осіб, пов'язаних із політичними партіями з 2003 року до теперішнього часу".
Amnesty International констатує погіршення ситуації з правами людини у Грузії29.04.25, 21:34 • 4586 переглядiв
Комісію очолює один із ветеранів "Грузинської мрії", у минулому міністр юстиції, потім культури та спорту, нині депутат Тея Цулукіані.
Перед створенням комісії "Грузинська мрія" позначила своєю метою "Нюрнберзький процес" для опозиції та анонсувала у майбутньому заборону колишньої правлячої партії "Єдиного Національного руху" та близьких за духом політичних об'єднань.
Додамо
За інформацією ЗМІ, Іраклій Окруашвілі у 2022 році вирушив добровольцем в Україну воювати проти росії.