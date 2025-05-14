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У Грузії ексміністра оборони Іраклія Окруашвілі, який воював за Україну, заарештували в залі суду

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Тбіліський суд змінив запобіжний захід для Окруашвілі через відмову платити заставу. Його звинувачують у неявці на опитування парламентської комісії, що передбачає покарання.

У Грузії ексміністра оборони Іраклія Окруашвілі, який воював за Україну, заарештували в залі суду

Ексміністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі заарештовано в залі суду. На вимогу прокуратури, Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід із застави на взяття під варту, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Окруашвілі заявив у суді, що раніше встановлену в 20 тисяч заставу платити не збирається. "Я не збираюся позбавляти своїх дітей грошей через чиюсь забаганку", — сказав він.

Окруашвілі звинувачують у невиконанні вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії — він відмовився з'явитися на опитування.

Ексміністру висунуто звинувачення за статтею 349 за неявку до комісії — це нововведення у кримінальному кодексі передбачає штраф чи позбавлення волі на строк до одного року.

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Окруашвілі був міністром оборони Грузії з 2004 до 2006 року, у період президентського терміну Саакашвілі.

Вже кілька грузинських опозиційних політиків відмовилися від явки до парламентської комісії, у тому числі лідери "Сильної Грузії" та "Коаліції за зміни".

Йдеться про роботу комісії, яка називається "Тимчасова парламентська слідча комісія з розслідування діяльності правлячого режиму у 2003–2012 роках, дій політичних посадових осіб цього режиму, а також чинних та колишніх посадових осіб, пов'язаних із політичними партіями з 2003 року до теперішнього часу".

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Комісію очолює один із ветеранів "Грузинської мрії", у минулому міністр юстиції, потім культури та спорту, нині депутат Тея Цулукіані.

Перед створенням комісії "Грузинська мрія" позначила своєю метою "Нюрнберзький процес" для опозиції та анонсувала у майбутньому заборону колишньої правлячої партії "Єдиного Національного руху" та близьких за духом політичних об'єднань.

Додамо

За інформацією ЗМІ, Іраклій Окруашвілі у 2022 році вирушив добровольцем в Україну воювати проти росії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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